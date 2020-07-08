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"Украина в зеленой зоне": украинцам упростили въезд в одну из стран Европы

В Институте общественного здоровья Черногории решили включить Украину в "зеленый список" государств.

8 июля 2020, 12:23
Из Украины теперь проще попасть в Черногорию – Черногория Украина открытие границ
Украинцам упростили въезд в Черногорию / Reuters

Из Украины во время пандемии китайского коронавируса COVID-19 будет проще попасть в одну из стран Юго-Восточной Европы – Черногория упростила въезд для граждан нашего государства.

Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в список стран зеленой зоны, свидетельствуют данные, размещенные на его сайте.

В Посольстве Украины в Черногории добавили, что теперь для въезда на черногорскую территорию украинцам не понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый список" стран, что означает отсутствие требования тестирования. Приветствуем…", – поделились в посольстве.

Читайте такжеЕвросоюз может открыть границы для Украины: Ляшко рассказал, что для этого нужно сделатьРанее сообщалось, что с 22 июня украинцам разрешили въезжать на территорию Черногории, но для пересечения границы был нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Напомним, после введения пандемии из-за коронавируса правила путешествий серьезно изменились, страны мира разделили на красную и зеленую зоны в зависимости от количества зафиксированных активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

коронавирус новости Черногория въезд
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