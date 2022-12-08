По словам адвоката Ивана Либермана, в ВСУ через центры комплектации будут призывать только тех людей, которые смогут перекрыть армейский недокомплект.

Четвертая волна мобилизации в ВСУ: адвокат рассказал, кто подлежит призыву / коллаж фото УНИАН

Всеобщая мобилизация в Украине (которая объявлена из-за украино-российской войны) будет проходить в четыре основные волны (очереди), во время которых призывают разные категории украинцев. Адвокат Иван Либерман прокомментировал порталу Факты ICTV, как именно будет проходить четвертая волна.

"Когда выясняется, что войско имеет недокомплект, объявляется четвертая волна мобилизации. Однако это не значит, что будут набирать просто людей с улицы. Например, артиллеристам нужны наводчики, поэтому будут призывать тех, кто хорошо разбирается в географии или топографии", — говорит эксперт.

По словам Либермана, в ВСУ через центры комплектации будут призывать только тех людей, которые смогут перекрыть армейский недокомплект.

"Во время четвертой волны будут обращать внимание на тех граждан, которые специализируются на профессии, которая соприкасается с той, которую нужно укомплектовать. Например, если танкистов у нас достаточно, а не хватает наводчиков, то закон о мобилизации и об объявлении доукомплектования (то есть четвертой волны) дает право отбирать исключительно тех, в ком есть потребность, а не просто набрать количество", — рассказал он.

Адвокат отмечает − сейчас в Украине нет проблем с количеством военных и людей, которые ожидают призыва.

"В Украине есть много тех, кто готов идти воевать по контракту, но коэффициент полезного действия от них может быть невелик. В количественном аспекте — хорошо, что такие есть. А вот относительно их профессиональных способностей, то надо будет затратить много времени для подготовки тех, чьи подразделения нужно укомплектовать", − подытожил он.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте.

Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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