"ЧФ худеет и становится флотилией": в ВСУ троллят оккупантов после взрывов в Севастополе

В Севастополе прогремели новые взрывы / Telegram

Взрывы кораблей оккупантов в захваченном РФ Севастополе прокомментировала пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Для корабельной группировки оккупантов РФ новая "бавовна" - это "мощная пощечина", подчеркнула она в эфире Радио НВ.

"Поскольку они с каждым разом теряют понимание, что они являются флотом. Потеряв флагман и теряя свои мощности, они превращаются в флотилию и худеют дальше", – пояснила собеседница.

Вместе с тем она уверена в том, что в результате оккупанты РФ оказались жертвами собственного "величия".

"Столь мощно пытались защищаться от "отряда боевых комаров", направленных, очевидно, после заявления в ООН, что разрывом своей же собственной ракеты побили свои же корабли. Будем наблюдать дальше", – добавила Гуменюк.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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