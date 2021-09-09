Число новых больных COVID-19 в Украине резко пошло вверх: Минздрав опубликовал свежую статистику

Коронавирус в Киеве вывел столицу в лидеры по числу зараженных COVID-19 за сутки/ Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 9 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 663 жителей страны (днем ранее было 2 772). В том числе заболели 342 ребенка и 63 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 981 человек; летальных случаев - 61; выздоровели 1 546 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 306 939 человек;

выздоровели - 2 217 563 человека;

летальных исходов - 54 175;

проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 9 сентября 2021 / / t.me/mozofficial

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