Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогноз

Отключения света будут продолжаться / УНИАН

Из-за массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре в Украине ввели веерные отключение электроэнергии. Как отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, даже если россияне прекратят обстреливать украинские города, веерные отключения все равно будут. Об этом Корольчук рассказал в комментарии для ТСН.uа.

"Если не будет ракетных ударов, то веерные отключения все равно будут. Но я так думаю, не так часто. Электроэнергию мы можем выработать, но проблема с доставкой. Раньше была проблема с производством электроэнергии из-за дефицита угля. Сейчас объема топлива хватает. Частично проблему решит оборудование, которое доставляют. В свою очередь, это оборудование в рабочем состоянии, но было в использовании, частично списано. Кроме того, не в каждой стране есть оборудование, которое подходит к нашим системам", - рассказал Корольчук.

Также он прокомментировал массированные ракетные удары россиян. По словам эксперта, одной из целей ракетных ударов была политическая. Кроме того, захватчики хотят создать кризисную ситуацию в Киевском и смежных регионах.

"Скорее всего, это психологическое воздействие. Была попытка создать картинку – темный Киев, что мы и видим", - отметил он.

Отключение электроэнергии в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключение света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные.

Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, или уничтожена, из-за обстрела со стороны оккупанты РФ. Они могут длиться неопределенное время.

Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

Также в Укрэнерго рассказали, почему у одних украинцев долго нет света, а у других его не отключают. Как отметил член правления компании Алексей Брех, диспетчеры делают это не специально – они следят не за домами, а за превышением потребления электроэнергии на каждой сети. В крупных городах есть дома, которые питаются от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы и критические объекты, которые отключать нельзя.

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