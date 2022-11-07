УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогноз

7 ноября 2022, 23:43

По словам эксперта, даже если не будет ракетных ударов, веерные отключения все равно будут. Но не так часто.

Свет, отключение света, электроэнергия, свеча
Отключения света будут продолжаться / УНИАН

Из-за массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре в Украине ввели веерные отключение электроэнергии. Как отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, даже если россияне прекратят обстреливать украинские города, веерные отключения все равно будут. Об этом Корольчук рассказал в комментарии для ТСН.uа.

"Если не будет ракетных ударов, то веерные отключения все равно будут. Но я так думаю, не так часто. Электроэнергию мы можем выработать, но проблема с доставкой. Раньше была проблема с производством электроэнергии из-за дефицита угля. Сейчас объема топлива хватает. Частично проблему решит оборудование, которое доставляют. В свою очередь, это оборудование в рабочем состоянии, но было в использовании, частично списано. Кроме того, не в каждой стране есть оборудование, которое подходит к нашим системам", - рассказал Корольчук.

Также он прокомментировал массированные ракетные удары россиян. По словам эксперта, одной из целей ракетных ударов была политическая. Кроме того, захватчики хотят создать кризисную ситуацию в Киевском и смежных регионах.

"Скорее всего, это психологическое воздействие. Была попытка создать картинку – темный Киев, что мы и видим", - отметил он.

Отключение электроэнергии в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключение света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные.

Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, или уничтожена, из-за обстрела со стороны оккупанты РФ. Они могут длиться неопределенное время.

Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

Также в Укрэнерго рассказали, почему у одних украинцев долго нет света, а у других его не отключают. Как отметил член правления компании Алексей Брех, диспетчеры делают это не специально – они следят не за домами, а за превышением потребления электроэнергии на каждой сети. В крупных городах есть дома, которые питаются от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы и критические объекты, которые отключать нельзя.

Вас может заинтересовать:

война в Украине веерные отключения война России и Украины отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:43

Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогноз

23:20

"Мы еще не знали, что это уже война": пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в пленВидео

23:01

"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантовВидео

22:47

Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

22:29

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

Реклама
22:24

"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФВидео

22:18

Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему дастВидео

21:58

Блогершу-таролога, которая призывала сложить оружие, восстановили в университете

21:57

"Достаточно помогли": Венгрия отказалась поддержать пакет помощи Украине на 18 млрд евроВидео

21:45

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак высоко задрала ногу в сумасшедшем мини

21:20

"Мы любим такое": умалишенный Охлосбыстин возил жену и дочь на Донбасс

21:18

"Страна превратилась в посмешище": российские болельщики ополчились на ПутинаВидео

21:13

"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей ПутинаВидео

21:01

Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

21:00

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

20:55

Готов на 30%: Украина строит новый самолет "Мрия"Видео

20:51

Успенская решила заработать на собственной дочке: "деньги будут сыпаться на меня дождем"

20:35

"Нужны доказательства, чтобы сдать ее СБУ": известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак

20:10

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

20:08

"Риск радиационного поражения": астролог дала тревожный прогноз на грядущее лунное затмениеВидео

Реклама
20:01

У Зеленского удивили странным заявлением о переговорах с МосквойВидео

19:59

Звезда Duran Duran болен окнологией с метастазами

19:46

"Огневой мешок" под Угледаром: что известно о зашкаливающих потерях морпехов РФВидео

19:21

Постаревшего усатого Безрукова едва узнают россияне

19:20

Гражданское население в опасности: оккупанты готовят кровавые провокации на ХерсонщинеВидео

19:17

"Мерзопакостная штуковина": Бадоев жестко высказался об артистах-путинистах Бабкиной и БасковеВидео

19:12

Нельзя все списывать на войнумнение

19:08

Младший брат принцессы Дианы показал ранее неопубликованное фото сестры

19:02

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

19:01

В НАТО и США верят, что Украина пойдет на переговоры с РФ после освобождения Херсона - La RepubblicaВидео

18:59

Зеленский провел срочную Ставку: приняли важное решениеВидео

18:59

ВСУ пошли вперед: в Минобороны рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

18:57

В "хрущевках" делали окно между ванной и кухней: в чем хитрость

18:34

Ударит мороз -21 и налетит снегопад: когда в Украину ворвется циклонВидео

18:22

"Давайте вместе пожарим шашлыки": Лукашенко сделал циничное заявление о "помощи" украинцамВидео

18:15

Покупать или продавать: украинцам рассказали, что будет с долларом до конца ноябряВидео

18:15

"Бросили в подвал и хотят расстрелять": оккупанты угрожают мобилизованным, отказавшимся от штурмаВидео

18:10

Россия готовит новую ракетную атаку на Украину: в ВСУ назвали цели оккупантовВидео

18:05

ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

17:39

Бессовестные и коварные: 7 имен женщин, которые любят разбивать семьи и уводить мужчин

Реклама
17:36

"Будем удалять две почки и печень": Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборыВидео

17:26

Самые опасные две недели: астролог назвал 11 городов Украины, в которых РФ устроит террорВидео

17:13

Предательница Cедокова спела песню "ВиаГры" и показала, как "тащится" ее молодой мужВидео

16:45

"Папа, я верю в тебя. Все переживем": Тополя показал трогательный рисунок своих детейВидео

16:45

Еда для богачей: цены на гречку и яйца в Украине стали одинаковымиВидео

16:43

Умер создатель группы Ласковый май и автор песни Белые розы

16:41

Раскол в верхушке армии: в РФ нарастает конфликт между Шойгу, Пригожиным и КадыровымВидео

16:40

В Украине рухнули цены на яйцаВидео

16:33

"Он очень отвратителен": участника "Холостяка-12" Топольского обвинили в сексуальных домогательствахФото

16:12

В Кремле смирились с потерей Херсона: озвучены две версии "отступления"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять