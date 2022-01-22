Что нельзя купить в аптеках на "тысячу Зеленского": украинцам назвали запреты

Купить можно будет исключительно лекарства, а не любые товары в аптеке.
Четверть из 3,5 млн вакцинированных украинцев в возрасте старше 60 лет подала заявки на получение 1000 грн в рамках программы еПоддержка, сообщил замминистра экономики Александр Грибан.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, банки будут проверять возраст покупателя в момент платежа.
Грибан заверил, что во втором-третьем квартале этого года правительство запустит механизм выплат оффлайн, без регистрации в приложении.
По его словам, люди старше 60 лет смогут потратить деньги еПоддержки в аптеках исключительно на лекарственные средства.
Отметим, что старт продаж лекарств по программе намечен на 24 января.
Лекарства за ковидную тысячу
- приобрести лекарства можно в аптечных заведениях и интернет-аптеках;
- покупать можно будет любые лекарства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него;
- банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа (главное, чтобы на момент покупки лекарств ему уже исполнилось 60 лет).
Отметим, что купить можно будет исключительно лекарства, а не любые товары в аптеке.
Запреты на покупку в аптеках
- препараты недоказанной эффективности (например, диетические добавки);
- косметические средства;
- медицинские приборы (даже если это аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.).
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Тысяча за вакцинацию: как получить
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.
Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
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