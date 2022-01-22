Что нельзя купить в аптеках на "тысячу Зеленского": украинцам назвали запреты

В аптеках стартуют продажи лекарств за "тысячу Зеленского" / УНИАН

Четверть из 3,5 млн вакцинированных украинцев в возрасте старше 60 лет подала заявки на получение 1000 грн в рамках программы еПоддержка, сообщил замминистра экономики Александр Грибан.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, банки будут проверять возраст покупателя в момент платежа.

Грибан заверил, что во втором-третьем квартале этого года правительство запустит механизм выплат оффлайн, без регистрации в приложении.

По его словам, люди старше 60 лет смогут потратить деньги еПоддержки в аптеках исключительно на лекарственные средства.

Отметим, что старт продаж лекарств по программе намечен на 24 января.

Реклама

Лекарства за ковидную тысячу

приобрести лекарства можно в аптечных заведениях и интернет-аптеках;

покупать можно будет любые лекарства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него;

банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа (главное, чтобы на момент покупки лекарств ему уже исполнилось 60 лет).

Отметим, что купить можно будет исключительно лекарства, а не любые товары в аптеке.

Запреты на покупку в аптеках

препараты недоказанной эффективности (например, диетические добавки);

косметические средства;

медицинские приборы (даже если это аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.).

Читайте также"Тысячу Зеленского" выдают на пластиковую карту: куда обращаться

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

Читайте еще: