УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Что нельзя купить в аптеках на "тысячу Зеленского": украинцам назвали запреты

22 января 2022, 21:29
Прослушать новость
Остановить

Купить можно будет исключительно лекарства, а не любые товары в аптеке.

аптека
В аптеках стартуют продажи лекарств за "тысячу Зеленского" / УНИАН

Четверть из 3,5 млн вакцинированных украинцев в возрасте старше 60 лет подала заявки на получение 1000 грн в рамках программы еПоддержка, сообщил замминистра экономики Александр Грибан.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, банки будут проверять возраст покупателя в момент платежа.

Грибан заверил, что во втором-третьем квартале этого года правительство запустит механизм выплат оффлайн, без регистрации в приложении.

По его словам, люди старше 60 лет смогут потратить деньги еПоддержки в аптеках исключительно на лекарственные средства.

Отметим, что старт продаж лекарств по программе намечен на 24 января.

Реклама

Лекарства за ковидную тысячу

  • приобрести лекарства можно в аптечных заведениях и интернет-аптеках;
  • покупать можно будет любые лекарства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него;
  • банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа (главное, чтобы на момент покупки лекарств ему уже исполнилось 60 лет).

Отметим, что купить можно будет исключительно лекарства, а не любые товары в аптеке.

Запреты на покупку в аптеках

  • препараты недоказанной эффективности (например, диетические добавки);
  • косметические средства;
  • медицинские приборы (даже если это аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.).

Читайте также"Тысячу Зеленского" выдают на пластиковую карту: куда обращаться

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

Читайте еще:

viber
вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Что нельзя купить в аптеках на "тысячу Зеленского": украинцам назвали запреты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Необыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиковНеобыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиков Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силГороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших сил Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаДеньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопа Астролог рассказал, что считают самым важным в жизни разные знаки зодиакаАстролог рассказал, что считают самым важным в жизни разные знаки зодиака Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советыКак почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы
21:29

Что нельзя купить в аптеках на "тысячу Зеленского": украинцам назвали запреты

21:28

Погода в Украине: ожидаются снегопады, гололед и усиление морозов

21:15

Супруга Павлика мечтает увеличить грудь и сделать ринопластику, но муж против

20:42

"Крым потерян для Украины": немецкий вице-адмирал оправдался за скандальные словаВидео

20:29

На Ровенщине неизвестные зарезали пенсионерку

Реклама
20:02

Известная украинская спортсменка объявила о завершении карьерыВидео

19:57

Худший сценарий агрессии РФ: Украина допускает участие Британии в войнеВидео

19:55

Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины: в чем причина

19:38

В Кремле проговорились, что очень боятся изоляции от долларамнение

19:29

"Снижаем ставку, но заставляем платить всех": Гетманцев раскрыл реформу налогообложения зарплатВидео

19:26

Дипскандал с ФРГ: посла Германии вызвали в МИД из-за слов о "потерянном Крыме"Видео

18:44

Если позволить расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину не придется нападать - Кулеба

18:36

"Потерял" половину Украины: "слуга" Тищенко зашкварился странным поздравлениемВидео

18:35

Германия отказалась давать Украине бронежилеты, но развернет военный госпитальВидео

18:12

В Черновцах пара пьяных "послушников" бродила по городу с крапилом и Библией в руках - видеоВидео

18:11

Скандал на Закарпатье: учительница избивала детей прямо на уроке

18:07

Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитомВидео

17:48

"Украина никогда не вернет Крым": глава ВМС ФРГ поплатился за скандальное заявлениеВидео

17:33

Гороскоп на завтра, 23 января 2022: Близнецам – опасные обещания, Стрельцам – сплетни недругов, Рыбам – разрывВидео

17:23

В Украине "вымирают" коровы: запасов скотоводства осталось лишь на полтора годаВидео

Реклама
17:08

Как правильно хранить чеснок: лучшие способы, которые сохранят полезные свойства

17:00

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

16:56

Сердце Киева и два берега Днепра объединили мощными флешмобами с гигантским флагомВидео

16:41

Германия поощряет намерения Путина к новому нападению: Кулеба ответил на заявления главы ВМСВидео

16:24

Украинцы объединились в живую цепь на вантовом мосту в Запорожье, достроенном по программе Зеленского

16:17

Мощный пожар в Днепре: сгорел центральный офис сети АТБ

16:04

Украину зальет дождями: появился "ледяной" прогноз на весну 2022Видео

15:32

Нападение России на Украину: назван самый вероятный сценарий

15:09

В Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напитокВидео

15:09

Черная полоса подходит к концу, Дев ждет триумф: гороскоп Таро на февраль 2022Видео

14:59

Зеленский готов напрямую договариваться с Путиным – посол Украины в ФРГВидео

14:33

Глава Китая мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады - BloombergВидео

14:26

МИД требует от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС по КрымуВидео

14:25

Ультиматум по НАТО: США ответили РФ секретным письмомВидео

13:49

Умер звезда фильмов Узник замка Иф и РанеткиФото

13:40

"Поехал на красный свет": в Лос-Анджелесе 74-летний Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

13:34

Штурм Киева с воздуха не исключен: военный эксперт оценил риски вторжения России

13:26

Cколько украинцев может повторно заболеть COVID-19: врач назвал цифруВидео

13:02

"Полуостров утерян": глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав УкраиныВидео

12:57

В Харькове горит юридическая академия: к ликвидации пожара привлечены 10 единиц спецтехникиВидео

Реклама
12:51

В Сети выставили на продажу персональные данные 2,6 млн украинцев: Минцифры отреагировало

12:30

Коронавирус бьет рекорды в Украине: 10 областей перешли в "оранжевую" зонуВидео

12:18

Из-за скачка цен на бензин и дизтопливо в Украине подорожает проезд: названы сроки и тарифы

12:07

Цена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее времяВидео

11:49

Хуже, чем Омикрон: в ООН предрекли миру новый штамм коронавирусаВидео

11:25

В Украине резко подорожает топливо: названы сроки и ценыВидео

11:22

Превратить Украину в Сирию: военный эксперт спрогнозировал, будет ли РФ наносить ракетные ударыВидео

10:52

США начнут эвакуацию семей дипломатов из Украины уже на следующей неделе - CNNВидео

10:52

"Все плохо": военный эксперт рассказал, готова ли Украина к войне

10:12

Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять