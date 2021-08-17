COVID-19 наступает на Украину: ученые заявили об ухудшении ситуации в Киеве и 15 регионах страны

Показатели госпитализации пациентов с коронавирусом уже на четверть превышают число выписок - эксперт / Фото Reuters

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается. Больничные кровати с кислородом и реанимационные койки заполнены на 10% и 15%. Негативная тенденция наблюдается в 16 регионах страны, среди которых Киев, Киевская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Закарпатская и другие области. Показатели госпитализации уже на четверть превышают число выписок. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Как рассказал эксперт в ходе онлайн-брифинга, ухудшение картины заболеваемости наблюдается в 16 регионах страны, среди которых столица Киев, Киевская область и ряд других регионов.

В каких областях ухудшается ситуация с COVID-19

Днепропетровская область

Харьковская область

Черновицкая область

Житомирская область

Киев

Киевская область

Запорожская область

Николаевская область

Львовская область

Хмельницкая область

Ивано-Франковская область

Ровенская область

Черниговская область

Полтавская область

Закарпатская область

Винницкая область

Кроме того, как утверждает специалист, ситуация ухудшается также в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

По его словам, больничные койки с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с COVID-19 на 10% и 15%.

"Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", - сказал Ганиченко.

Реклама

Также он добавил, что показатели госпитализации уже на четверть превышают число выписок.Читайте такжеВрач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

"Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения - на прошлой неделе рост был в 9%", - подчеркнул Юрий Ганиченко.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро вторника, 17 августа, за минувшие сутки было зарегистрировано 890 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболел 81 ребенок и 10 медицинских работника.

В СНБО заявляли, что новая вспышка COVID-19 в Украине может произойти уже в сентябре – начале октября. Возможный всплеск связывают с циркуляцией штамма коронавируса Дельта. В связи с этим в ведомстве выступают за усиление контроля над карантином и масочным режимом.

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко предупреждал о том, что вакцинация не является гарантией от заражения штаммом Дельта и напомнил, что вакцины появились до того, как была обнаружена новая вариация коронавируса.