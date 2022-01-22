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Цугцванг для Путина: эксперт объяснил, как Штаты загнали хозяина Кремля в угол

22 января 2022, 05:42
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Владимир Путин сейчас не готовится ко вторжению в Украину, потому что это будет "капкан для РФ", считает Олег Жданов.

Владимир Путин
Что бы ни сделал Путин - каждый следующий шаг заведомо неверный / Фото Фото Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что НАТО во главе с США поднимают градус истерии "Путин нападет" и вынуждают президента РФ сделать шаг – либо нападать либо отвести войска. При этом, что бы ни сделал хозяин Кремля - каждый следующий шаг заведомо неверный.

Как сказал эксперт в интервью Главреду, Путин сейчас не готовится ко вторжению в Украину, потому что это будет "капкан для РФ". Жданов отметил, что Россия к нападению на Украину не готова – нет необходимой группировки войск, способной выполнять боевые задачи.

"Это – классический цугцванг для Путина, когда каждый следующий шаг заведомо неверный", - считает Жданов.

По прогнозу эксперта, президенты США и России - Джо Байден и Владимир Путин - будут продолжать играть один и тот же "спектакль".

"Они оба будут друг друга давить. Путин сейчас проведет учения с Беларусью, возможно, задействует и ядерную триаду, то есть поднимет бомбардировщики, осуществит пуски ракет, всплывут подводные лодки где-нибудь на Северном полюсе и запустят ракеты в Тихий океан. То есть со стороны России мы будем наблюдать ответный акт устрашения НАТО", - считает Жданов.

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Военный эксперт считает, что сейчас начинать войну никто не собирается, ведь фактор внезапности упущен. Но, тем не менее, что-то должно произойти.

"Уже сейчас все измотаны истерией, и в феврале может быть последний рывок максимального нагнетания обстановки, чтобы сдвинуть дело с "мертвой точки" или в одну, или в другую сторону. К чему это приведет, спрогнозировать трудно, но вряд ли к глобальной войне. Подчеркиваю, единственное место, где Путин может применить войска – это Донбасс", - резюмировал Жданов.

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Как сообщал Главред, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

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