Цугцванг для Путина: эксперт объяснил, как Штаты загнали хозяина Кремля в угол

Владимир Путин сейчас не готовится ко вторжению в Украину, потому что это будет "капкан для РФ", считает Олег Жданов.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что НАТО во главе с США поднимают градус истерии "Путин нападет" и вынуждают президента РФ сделать шаг – либо нападать либо отвести войска. При этом, что бы ни сделал хозяин Кремля - каждый следующий шаг заведомо неверный.
Как сказал эксперт в интервью Главреду, Путин сейчас не готовится ко вторжению в Украину, потому что это будет "капкан для РФ". Жданов отметил, что Россия к нападению на Украину не готова – нет необходимой группировки войск, способной выполнять боевые задачи.
"Это – классический цугцванг для Путина, когда каждый следующий шаг заведомо неверный", - считает Жданов.
По прогнозу эксперта, президенты США и России - Джо Байден и Владимир Путин - будут продолжать играть один и тот же "спектакль".
"Они оба будут друг друга давить. Путин сейчас проведет учения с Беларусью, возможно, задействует и ядерную триаду, то есть поднимет бомбардировщики, осуществит пуски ракет, всплывут подводные лодки где-нибудь на Северном полюсе и запустят ракеты в Тихий океан. То есть со стороны России мы будем наблюдать ответный акт устрашения НАТО", - считает Жданов.
Военный эксперт считает, что сейчас начинать войну никто не собирается, ведь фактор внезапности упущен. Но, тем не менее, что-то должно произойти.
"Уже сейчас все измотаны истерией, и в феврале может быть последний рывок максимального нагнетания обстановки, чтобы сдвинуть дело с "мертвой точки" или в одну, или в другую сторону. К чему это приведет, спрогнозировать трудно, но вряд ли к глобальной войне. Подчеркиваю, единственное место, где Путин может применить войска – это Донбасс", - резюмировал Жданов.
Читайте такжеЭскалация на Донбассе, "убийство" Поклонской, "слив" Аксенова: Жданов назвал поводы для нападения РФ
Как сообщал Главред, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.
Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.
CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.
Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.
Читайте также:
- Сотни тысяч смертей и проигрыш для всех: Зеленский назвал последствия вторжения РФ в Украину
- "США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал сроки
- США готовят новые санкции против РФ, в списке - дочери Путина и Кабаева
- "Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам
- Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ, после вторжения они не имеют смысла - Axios
- Байден сравнил возможное вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной