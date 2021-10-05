Данилов рассказал, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

Число занятых кроватей в ковидных больницах может достичь 50 тысяч одновременно / УНИАН

В Украине уже наблюдают увеличение показателей заболеваемости COVID-19 в разных регионах, а пик ожидается в конце октября.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, ожидается, что число занятых кроватей в ковидных больницах может достичь 50 тысяч одновременно.

По его словам, это серьезная нагрузка на медсистему, но в Украине будет подготовлено 80 000 коек для больных COVID-19.

В то же время глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан уверяет, что пик заболеваемости COVID-19 может начаться в начале ноября.

Читайте такжеКак вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать"В ноябре – декабре будут пиковые показатели. Тогда можно говорить об ухудшении ситуации. Однако пока все под контролем", - заявил он в эфире "24 канала".

Реклама

Коронавирус в Украине набирает обороты

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 5 октября восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Индикаторы адаптивного карантина по регионам Украины на 5 октября / moz.gov.ua

Еще вчера семь регионов имели показатели "оранжевой" зоны, 5 октября к ним присоединилась Закарпатская область. Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

Все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 заболевших на 100 тысяч населения.

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 5 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 846 жителей страны. В том числе заболели 918 детей и 207 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 881 человек; летальных случаев - 317 (сутками ранее было 114); выздоровели - 4 229 человек.