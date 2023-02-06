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Дают Путину шанс: эксперт назвал причину отказа Украине в поставках ракет до 300 км

6 февраля 2023, 17:51
Украина даже без наличия таких ракет сможет наносить удары по оперативным базам и складам вооружения, боеприпасов и горючего.
Владимир Путин, Сергей Грабский
Запад не передает Украине ракеты дальностью до 300 километров, поскольку все еще пытается дать шанс Путину закончить войну - Сергей Грабский / Коллаж скриншот Youtube, УНИАН

Западные партнеры не дают Украине ракеты дальностью до 300 километров, поскольку все еще пытаются дать шанс Путину закончить войну. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Такие ракеты потенциально могут быть носителями ядерного оружия. Именно это является определенной оговоркой, когда политики говорят об эскалации военного конфликта. К тому же расстояние в 300 километров – это уже территория Российской Федерации, а наши союзники до сих пор (хотя для меня это странно) пытаются дать Путину и руководству Кремля шанс опомниться и прекратить эту войну. Почему-то они лелеют эту надежду, не осознавая, с кем имеют дело", - говорит Грабский.

В то же время, как уточнил эксперт, Украина даже без наличия таких ракет сможет наносить удары по оперативным базам и складам вооружения, боеприпасов и горючего.

"Если нам дают большое количество ракет, которые способны перекрыть весь оперативный боевой порядок российских войск (а это расстояние как раз до 150 километров), то стоит работать пока с этим. А отработав этот вопрос, мы, я уверен, перейдем к ракетам большей дальности – у меня нет сомнений, что они будут. Или возможно, мы получим старые добрые "Томагавки", - отметил Грабский.

При этом военный эксперт уточнил, что никто не запрещает Украине разрабатывать собственное оружие.

"Все в наших руках – мы должны быть хозяевами своей судьбы, а не ожидть, что нам что-то когда-то дадут, исходя из политической конъюнктуры. Мы должны быть более агрессивными (в хорошем смысле) в этом вопросе", - заключил эксперт.

Как сообщал Главред, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в том, что американское государство якобы идет на "эскалацию" войны России против Украины, предоставляя Киеву ракеты GLSDB дальностью 150 километров. При этом он испугался, что следующим шагом станет решение о передаче Киеву истребителей.

Также бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что армия РФ не в состоянии наносить высокоточные ракетные удары по Украине.

"На украинские ракеты, на "Хаймерсы" те же работает вся спутниковая группировка США и НАТО. Именно поэтому они по Антоновскому мосту под Херсоном по 20 ракет всаживали практически с точностью до метра. А у нас такого нет. Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами в точку, как попадают "Хаймерсы"! Даже с относительно небольшого расстояния", − пожаловался оккупант.

Помощь Украине от Запада - новости:

война в Украине Сергей Грабский
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