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Даже после выходных: в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых больных COVID-19

29 августа 2021, 09:49
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От осложнений коронавируса в течение минувших суток умерли 34 пациента.

коронавирус
В госпитализации нуждаются все больше пациентов / Фото Reuters

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 134 ребенка и 40 медработников. Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве и Харьковской области.

Отметим, что показатели заболеваемости достигают 2 тысяч уже третьи сутки подряд, высоким остается и процент госпитализированных пациентов с коронавирусом. Так на протяжении минувших суток в больницу забрали 722 человека, 708 – за день до этого, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки зафиксирована смерть 34 инфицированных. В то же время выздоровели 685 человек.

Количество заражений коронавирусом в регионах за сутки:

  • Киев – 240 случаев;
  • Винницкая область – 34 случая;
  • Волынская область – 21 случай;
  • Днепропетровская область – 140 случаев;
  • Донецкая область – 132 случая;
  • Житомирская область – 86 случаев;
  • Закарпатская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 66 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 57 случаев;
  • Киевская область – 134 случая;
  • Кировоградская область – 20 случаев;
  • Луганская область – 29 случаев;
  • Львовская область – 101 случай;
  • Николаевская область – 15 случаев;
  • Одесская область – 121 случай;
  • Полтавская область – 29 случаев;
  • Ровненская область – 30 случаев;
  • Сумская область – 63 случая;
  • Тернопольская область – 67 случаев;
  • Харьковская область – 156 случаев;
  • Херсонская область – 77 случаев;
  • Черкасская область – 62 случая;
  • Черновицкая область – 126 случаев;
  • Черниговская область – 65 случаев.

За все время пандемии в Украине заболел 2 284 191 человек, выздоровело 2 206 392 человека, умерли 53 720 больных COVID-19, проведено ПЦР-тестов 11 949 470.

Главные правила профилактики коронавируса
Главные правила профилактики коронавируса / МОЗ

Коронавирус в Украине – о чем ранее писал Главред:

  • Пандемия коронавируса COVID-19 точно не закончится в 2021-м году, она может продлиться еще от двух до пяти лет. Такой прогноз дал главный санврач Украины и замглавы Минздрава Игорь Кузин.
  • Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19.
  • Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, но это будет только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
  • Вероятность заболевания коронавирусом после прививки существует. Причем более уязвимы люди, которые вакцинировались китайской вакциной CoronaVac, рассказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.
viber
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