Даже после выходных: в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых больных COVID-19

От осложнений коронавируса в течение минувших суток умерли 34 пациента.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 134 ребенка и 40 медработников. Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве и Харьковской области.
Отметим, что показатели заболеваемости достигают 2 тысяч уже третьи сутки подряд, высоким остается и процент госпитализированных пациентов с коронавирусом. Так на протяжении минувших суток в больницу забрали 722 человека, 708 – за день до этого, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Кроме того, за сутки зафиксирована смерть 34 инфицированных. В то же время выздоровели 685 человек.
Количество заражений коронавирусом в регионах за сутки:
- Киев – 240 случаев;
- Винницкая область – 34 случая;
- Волынская область – 21 случай;
- Днепропетровская область – 140 случаев;
- Донецкая область – 132 случая;
- Житомирская область – 86 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 66 случаев;
- Ивано-Франковская область – 57 случаев;
- Киевская область – 134 случая;
- Кировоградская область – 20 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Львовская область – 101 случай;
- Николаевская область – 15 случаев;
- Одесская область – 121 случай;
- Полтавская область – 29 случаев;
- Ровненская область – 30 случаев;
- Сумская область – 63 случая;
- Тернопольская область – 67 случаев;
- Харьковская область – 156 случаев;
- Херсонская область – 77 случаев;
- Черкасская область – 62 случая;
- Черновицкая область – 126 случаев;
- Черниговская область – 65 случаев.
За все время пандемии в Украине заболел 2 284 191 человек, выздоровело 2 206 392 человека, умерли 53 720 больных COVID-19, проведено ПЦР-тестов 11 949 470.
Коронавирус в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Пандемия коронавируса COVID-19 точно не закончится в 2021-м году, она может продлиться еще от двух до пяти лет. Такой прогноз дал главный санврач Украины и замглавы Минздрава Игорь Кузин.
- Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19.
- Власть может ввести определенные ограничения для украинцев, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, но это будет только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
- Вероятность заболевания коронавирусом после прививки существует. Причем более уязвимы люди, которые вакцинировались китайской вакциной CoronaVac, рассказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.