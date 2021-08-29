Даже после выходных: в Украине обнаружили почти 2 тысячи новых больных COVID-19

В госпитализации нуждаются все больше пациентов / Фото Reuters

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 134 ребенка и 40 медработников. Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве и Харьковской области.

Отметим, что показатели заболеваемости достигают 2 тысяч уже третьи сутки подряд, высоким остается и процент госпитализированных пациентов с коронавирусом. Так на протяжении минувших суток в больницу забрали 722 человека, 708 – за день до этого, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки зафиксирована смерть 34 инфицированных. В то же время выздоровели 685 человек.

Количество заражений коронавирусом в регионах за сутки:

Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 34 случая;

Волынская область – 21 случай;

Днепропетровская область – 140 случаев;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 86 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 57 случаев;

Киевская область – 134 случая;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 101 случай;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 121 случай;

Полтавская область – 29 случаев;

Ровненская область – 30 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 156 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черновицкая область – 126 случаев;

Черниговская область – 65 случаев.

За все время пандемии в Украине заболел 2 284 191 человек, выздоровело 2 206 392 человека, умерли 53 720 больных COVID-19, проведено ПЦР-тестов 11 949 470.

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