Даже проукраинскому населению надо будет выехать из Крыма перед освобождением полуострова - Свитан

Проукраинское население сможет вернуться в Крым после прохождения процедуры фильтрации.

Даже проукраинскому населению нужно будет выехать из Крыма / Коллаж фото из архива Романа Свитана, ua.depositphotos.com

Украинские военные продвигаются вперед, освобождая украинские земли от врага. Украина намерена также освободить Крым, который был незаконно аннексирован. Во время освобождения полуострова пророссийские люди, скорее всего, будут эвакуироваться, но сделать это лучше и проукраинскому населению. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Люди, которые захотят жить в Украине и следовать украинскому законодательству, смогут вернуться на освобожденные территории после прохождения процедуры фильтрации.

"Им придется выехать в России, а дальше через Россию возвращаться на украинскую территорию и заходить уже за нашими войсками в Крым, проходя определенные процедуры фильтрации", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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