glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Даже проукраинскому населению надо будет выехать из Крыма перед освобождением полуострова - Свитан

19 декабря 2022, 23:37
Проукраинское население сможет вернуться в Крым после прохождения процедуры фильтрации.
Крым, Роман Свитан
Даже проукраинскому населению нужно будет выехать из Крыма / Коллаж фото из архива Романа Свитана, ua.depositphotos.com

Украинские военные продвигаются вперед, освобождая украинские земли от врага. Украина намерена также освободить Крым, который был незаконно аннексирован. Во время освобождения полуострова пророссийские люди, скорее всего, будут эвакуироваться, но сделать это лучше и проукраинскому населению. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Люди, которые захотят жить в Украине и следовать украинскому законодательству, смогут вернуться на освобожденные территории после прохождения процедуры фильтрации.

"Им придется выехать в России, а дальше через Россию возвращаться на украинскую территорию и заходить уже за нашими войсками в Крым, проходя определенные процедуры фильтрации", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

Другие новости:

война в Украине вторжение России деоккупация Крыма Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:03

"Мы понимаем, что происходит": Данилов прокомментировал визит Путина в Беларусь

19 декабря, понедельник
23:37

Даже проукраинскому населению надо будет выехать из Крыма перед освобождением полуострова - СвитанВидео

23:21

Под угрозой не только Украина: Путин и Лукашенко могли планировать нападение на Польшу - экспертВидео

23:12

"Делают свой имидж": Свитан обвинил политиков в хейте "Пташки" из АзовсталиВидео

23:02

"Все очень плохо": эксперт заявил, что Путин ходит в специальных "памперсах"Видео

Реклама
22:54

Света нет по 10 часов: киевлянам рассказали о ситуации с электрикой и дали неутешительный прогнозВидео

22:43

"Помощь России может возрасти": Германия обеспокоена визитом Путина в БеларусьВидео

22:36

Как вырастить черешню из косточки дома и получить ароматный урожайВидео

22:35

Таро прогноз для Козерогов на 2023 год: астролог назвала самые важные месяцы

22:29

"Убей же хоть одного": министр культуры Москвы Кибовский призвал оккупантов уничтожить украинцевВидео

21:32

Путин сделал циничное заявление на встрече с ЛукашенкоВидео

21:29

"Люди оценят": Путин и Лукашенко отметили "результативность" своих переговоровВидео

21:11

Гороскоп Таро для Стрельцов 2023: крутой поворот, финансовый успех и триумфВидео

20:54

Пожалейте соседей: почему туалетную бумагу нельзя бросать в унитаз

20:39

Шикарная фаршированная скумбрия на Рождество и Новый год: рецепт, от которого невозможно устоятьВидео

20:13

Украина до сих пор не получила никакого оружия по ленд-лизу: в МИД объяснили ситуациюВидео

20:10

Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

20:08

Когда лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 по лунному календарю

19:50

"Сдали местные": полковник ВСУ рассказал о пытках и избиениях в плену у ГРУВидео

19:46

Что пить на ночь, чтобы сбросить вес: шесть "работающих" напитков

Реклама
19:29

За жизнь дочери солиста "На-на" сражаются врачи

19:25

Войска РФ готовятся к уходу из Мелитополя: в ОК Юг заявили, что враг действует по сценарию ХерсонаВидео

19:24

Путин предложил Лукашенко новую "должность": в ОП раскрыли детали встречи диктаторовВидео

19:20

Удар по Украине дронами-камикадзе: несколько очень важных моментовмнение

19:09

Как отучить собаку гадить дома: 2 шага к чистоте в квартире

19:01

"Они мне уже надоели": Данилов рассказал, когда в последний раз готовилось покушение на Зеленского

18:55

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"Видео

18:32

Атака дронами Shahed-136: эксперт назвал причину удара РФ по Киеву с АзоваВидео

18:03

Захарова разразилась никчемными угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300Видео

17:57

"Отрезать и медленно задушить": в США спрогнозировали сценарий освобождения КрымаВидео

17:50

Атака нового похолодания: синоптики предупредили о резкой смене погоды в УкраинеВидео

17:38

Лукашенко сплясал под дудку Путина и поклянчил диалога у Запада: что говорили диктаторы в МинскеВидео

17:32

Patriot прикроет авиабазы с натовскими самолетами для ВСУ: эксперт раскрыл неожиданный планВидео

17:29

"Спешил к девочкам": Путин оконфузился во время визита в БеларусьВидео

16:51

"Специфика атак изменилась": в ВСУ назвали город, который является целью номер один для россиянВидео

16:45

Полдня без электроэнергии: украинцам светит ужесточение веерных отключенийВидео

16:44

Что вам понравилось: тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

16:27

"Будет сильное противостояние": астролог назвала регионы Украины, которые будут гореть до Нового годаВидео

16:22

"Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"ФотоВидео

16:18

ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над РоссиейВидео

Реклама
15:59

ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени

15:48

РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 годуВидео

15:45

"Я стала слышать мысли людей": Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

15:28

В ОДКБ планируют учения у границ НАТО и грозятся расширением "группировки миротворцев"Видео

15:13

"Что-нибудь выкинут": Гиркин анонсировал удары ВСУ по Москве и назвал срокиВидео

14:42

"Заметал следы": Путин окольными путями прилетел в Минск на переговоры с ЛукашенкоВидео

14:25

Мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара в Кривом Роге: ее спасают врачи

14:22

Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кого могут призвать в войска в первую очередьВидео

14:10

У Путина ответили на вопрос насчет втягивания Беларуси в войну с УкраинойВидео

13:53

"Со многими родственниками общаюсь": жена Пескова внезапно вспомнила, что родилась в ДнепреВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять