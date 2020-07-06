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Децентрализация "через колено": почему власть хочет сделать центром района Бучу вместо Ирпеня

Новый район с центром в Буче вызывает много вопросов у экспертов.

6 июля 2020, 13:20
Буча

В Киевской области власть, в последний момент, решила сделать центром нового района не Ирпень, как планировалось ранее, а Бучу, что вызывает много вопросов с точки зрения того, насколько такое решение оправдано. Об этом заявила, в студии канала "112 Украина", политолог Александра Решмедилова.

"Власть пытается провестидецентрализацию "через колено" с учетом непонятных договоренностей, зачастую идя в разрез со здравым смыслом. Вот пример Киевской области. Сначала планировали сделать центром нового района Ирпень, а, в последний момент, протянули через комитет по вопросам местного самоуправления и Кабмин, решения о том, что центром нового района должен быть не Ирпень, а Буча. Сейчас еще и хотят это через парламент протащить", – заявила эксперт.

Также Решмедилова сказала о том, что Ирпень, в отличие от Бучи, имеет необходимую базу

"Где логика и почему так? Ирпень имеет всю необходимую инфраструктуру: больницы, коммунальные предприятия, социальные и государственные службы. А теперь как, строить все по-новой в Буче? У нас денег в стране не на что больше тратить. А если осенью будет очередная волна коронавируса, что делать? В Буче будем палаточные больницы строить, чтобы всем мест хватило?", – добавила Решмедилова.

Напомним, что подобные претензии высказывают жители города Переяслав в Киевской области, который еще несколько недель назад хотели сделать центром одного из новых районов, но, в последний момент, было решено перекроить все по-новому, невзирая на все рекомендации и нормы, и создать Броварской район, которого не было в предыдущих планах, а Переяслав хотят включить в состав Бориспольского района.

А в Хотине, что в Черновицкой области, жители города перекрывают дороги из-за попытки сделать центром нового района поселок городского типа Кельменцы.

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