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Убийство Старицкого: суд решил судьбу экс-главы МИД Кожары

Мера пресечения для Леонида Кожары продлена, но он может выйти под залог.

13 июля 2020, 18:29
Кожара
Леонид Кожара / фото: partyofregions.org.ua

В понедельник, 13 июля, Шевченковский районный суд Киева продлил арест с возможностью внесения залога в размере 14 млн грн. в отношении бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Таким образом мера пресечения для Кожары продлена до 25 августа, сообщает Укринформ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожары до 25 августа 2020 года, определив залог в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн.

Напомним, Сергея Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.

Супруга дипломата заявила, что она виновна в преступлении, которое произошло случайно.

В то же время 25 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.

По версии стороны обвинения, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь, после чего у них возник личный конфликт. После потасовки Кожара сначала ударил в затылок бизнесмена, а после выстрелил ему в глаз.

Леонид Кожара Сергей Старицкий суд СИЗО
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