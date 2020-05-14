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Дело МН-17: в "ДНР" арестовали ключевого фигуранта по делу сбитого Боинга

14 мая 2020, 16:52

Боевики из группировки "ДНР" арестовали ключевого фигуранта по делу сбитого Боинга рейса МН-17.

Харченко
Боевики "ДНР" арестовали ключевого фигуранта по делу сбитого Боинга Леонида Харченко / Icorpus

В пределах временного оккупированного Донецка боевики группировки "ДНР" арестовали Леонида Харченко - одного из ключевых фигурантов по делу о сбитии малайзийского "Боинга" МН-17 летом 2014-го.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС в четверг, 14 мая. По их данным, 11 марта 2020-го Харченко задержали возле его жилья в Донецке и отправили в "СИЗО Минюста ДНР".

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - сообщил журналистам информированный источник.

Предполагается, что Харченко, который носил в 2014-м в рядах боевиков "ДНР" позывной "Крот", был арестован для того, чтобы избежать его похищения спецслужбами Украины – по типу того, как это произошло с еще одним фигурантом дела о сбитии МН-17 Владимиром Цемахом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014-м Боинге малазийских авиалиний рейса МН-17 будут засекречены – поскольку их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

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