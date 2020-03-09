Климкин рассказал, на что пойдет Россия в деле о сбитом малайзийском Боинге

Павел Климкин / УНИАН

В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начинается суд против четырех людей, обвиняемых в причастности к сбитию малайзийского Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014-го.

По мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, Кремль планирует всячески превратить судебный процесс в шоу, а также будет вбрасывать в общество все новые и новые версии, сообщает портал Сегодня.

Как полагает Климкин, в Нидерландах юридический процесс против четырех обвиняемых - политический процесс против РФ. Пока он идет – Россия на скамье подсудимых.

"Следственная группа проделала классную работу и, думаю, что это только начало. Признает ли Россия когда-нибудь свою вину, как сделала Ливия в случае Локерби? Эта Россия точно не признает, но это будет означать, что преступление навсегда будет с ней связано", - подытожил он.



Напомним, ранее стало известно, что из Совместной следственной группы (по делу о трагедии рейса МН17) на Донбассе были уволены двое украинских прокуроров – Олеся Скрипник и Олег Пересада.