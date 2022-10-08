"Дело не в грузовичке": появилась неожиданная версия "бавовны" на Крымском мосту

Взрывы на Крымском мосту были тремя разными операциями "в одном флаконе", уверен Илья Пономарев.
Сомнительной выглядит версия о взрыве на Крымском мосту в результате детонации грузовика, в котором якобы находилась взрывчатка, заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.
Это была "сложная операция из нескольких параллельных действий", - подчеркнул он в эфире Фабрики новостей.
"Сама по себе фура со взрывчаткой не в состоянии нанести такой ущерб – это невозможно и если бы это было возможно, это было бы давно сделано", - говорит экс-депутат Госдумы.
Он уверен, что взрывы на Крымском мосту были тремя разными операциями "в одном флаконе".
"Одна история – подрыв железнодорожных цистерн, другая история – подрыв снизу, третья история – грузовик", - считает Пономарев.
Он добавил, что спецслужбы РФ пытаются выдвинуть простую версию (о взрыве грузовика, - ред.), чтобы взрывы не выглядели как их провал.
С его мнением согласен известный журналист и блогер Александр Невзоров.
"Не существует "не ядерных" зарядов, способных обеспечить нужную "меру бризантности", особенно для столь монументального сооружения, как крымский мост. Более того, согласно тем же "азам" - чем мощнее взрыв, тем энергичнее происходит т.н. "эффект вознесения", при котором раскалённые газовые массы уходят "по пути наименьшего сопротивления", то есть в свободное пространство, а не в плотные структуры. Так что дело не в грузовичке", - написал он в Telegram.
Взрывы на Крымском мосту
Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.
По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.
"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.
Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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