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Порошенко - на выход: суд не избрал меру пресечения экс-гаранту

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко было оставлено без рассмотрения в связи с окончанием досудебного расследования.

8 июля 2020, 17:23
Порошенко
Суд не избрал меру пресечения Порошенко / Reuters

В среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Его обвиняли в давлении на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году, в результате чего он якобы незаконно назначил первым заместителем Сергея Семочка.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщил судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко было оставлено без рассмотрения в связи с окончанием досудебного расследования.

Изначально прокурор попросил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен, однако позже обвинение изменило требования и просило отпустить его на время следствия под личное обязательство до 10 июля.

Читайте такжеПорошенко сделали новый подарок: закрыто одно из главных делНапомним, под зданием Печерского суда, где избирали меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении главой разведки Сергея Семочко, в экс-главу государства бросили пачку фальшивых долларовых купюр.

В перерыве судебного заседания лидер партии Европейская солидарность вышел к своим сторонникам и произнес речь. Однако в один момент неизвестный мужчина метнул в Порошенко пачку фальшивых долларов.

Политик назвал мужчину провокатором и пообещал установить его личность.

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