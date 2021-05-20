Дело Шеремета: Зеленский спрогнозировал судьбу Авакова

Арсен Аваков и Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятную судьбу министра внутренних дел Арсена Авакова.

В ходе пресс-конференции он сказал, останется ли Аваков министром внутренних дел если окажется, что детский кардиохирург Юлия Кузьменко, ветеран антитеррористической операции Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь не виновны в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Отвечая на вопрос о деле Андрея Антоненко и других, подозреваемых в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета и будет ли наказан Аваков отставкой.

"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда. Но скажу вам откровенно, я знаю подробно, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, и то, что они находились за решеткой - мне не все равно. Доказательств 100% еще нет того, что они невиновны или виновны", - заявил Зеленский.

Государства сказал, что сегодня утром общается в смс-режиме с другой обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Дугарь.

Также глава государства призвал к себе отдельных журналистов, чтобы приватно продемонстрировать смс-переписку с Дугарь.

"Я вам об этом говорю, это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации... Вот и все. И он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса", - заявил Зеленский.

Новость обновляется.