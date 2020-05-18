Министр юстиции Малюська раскритиковал борщ из столичного СИЗО

Каша с мясом чиновнику понравилась.
Министр юстиции Украины Денис Малюська решил проверить качество блюд, которыми кормят задержанных в Лукьяновском СИЗО.
"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды", - написал он в своем Facebook.
По словам министра, каша с мясом порадовала его приятным вкусом, а вот борщ оказался лишь отдаленно похож на национальное украинское блюдо.
"Каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть", — написал он.
Малюська пообещал сделать подобные проверки регулярными. Он выразил надежду, что это поможет улучшить качество питания в украинских тюрьмах.
Как ранее сообщалось, Малюська отличился громким заявлением о приговоренных к пожизненному заключению.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська поддержал идею объявления в Украине амнистии осужденных в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса.