Министр юстиции Малюська раскритиковал борщ из столичного СИЗО

Министр юстиции Украины остался недоволен борщом из СИЗО / Фото: Facebook/Денис Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил проверить качество блюд, которыми кормят задержанных в Лукьяновском СИЗО.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды", - написал он в своем Facebook.

По словам министра, каша с мясом порадовала его приятным вкусом, а вот борщ оказался лишь отдаленно похож на национальное украинское блюдо.

"Каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть", — написал он.

Малюська пообещал сделать подобные проверки регулярными. Он выразил надежду, что это поможет улучшить качество питания в украинских тюрьмах.

/ Фото: Facebook/Денис Малюська

Как ранее сообщалось, Малюська отличился громким заявлением о приговоренных к пожизненному заключению.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська поддержал идею объявления в Украине амнистии осужденных в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса.