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Министр юстиции Малюська раскритиковал борщ из столичного СИЗО

18 мая 2020, 21:11

Каша с мясом чиновнику понравилась.

Малюська
Министр юстиции Украины остался недоволен борщом из СИЗО / Фото: Facebook/Денис Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил проверить качество блюд, которыми кормят задержанных в Лукьяновском СИЗО.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды", -  написал он в своем Facebook.

По словам министра, каша с мясом порадовала его приятным вкусом, а вот борщ оказался лишь отдаленно похож на национальное украинское блюдо.

"Каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть", — написал он.

Малюська пообещал сделать подобные проверки регулярными. Он выразил надежду, что это поможет улучшить качество питания в украинских тюрьмах.

/ Фото: Facebook/Денис Малюська

Как ранее сообщалось, Малюська отличился громким заявлением о приговоренных к пожизненному заключению.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська поддержал идею объявления в Украине амнистии осужденных в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса.

Денис Малюська новости Украины Министр юстиции Лукьяновское СИЗО борщ
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