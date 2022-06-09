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Держали 300 людей в "подвале смерти": обнародованы данные и фото палачей из Ягодного

9 июня 2022, 14:21

В селе на Черниговщине более 300 человек военные РФ держали в подвале в полной антисанитарии, практически без еды и воды и рядом с телами мертвых.

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Тувинцы держали людей в "подвале смерти" более месяца / Facebook Ирина Венедиктова

Украинской прокуратуре удалось установить личности девятерых российских оккупантов, устроивших "подвал смерти" для нескольких сотен человек в селе Ягодное в Черниговской области. Селяне были вынуждены более месяца сидеть в тесном подвале в антисанитарных условиях, практически не имея еды и воды. За это время десять человек умерли.

К тому же, люди были для захватчиков "живым щитом". Ведь подвал, в котором их держали, был в том же помещении, что и штаб русских захватчиков.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала в Facebook имена и фотографии тувинцев, устроивших "подвал смерти" в Ягодном. Она отметила, что оккупантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Все российские военные, причастность которых к издевательствам над людьми в этом селе была доказана – из минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части №55115 (Кызыл, столица Республики Тыва).

В списке тувинцев, в отношении которых были собраны доказательства:

  • Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
  • Айгарим Монгуш – рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
  • Назить Монгуш – сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
  • Ересу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
  • Ариан Хертек – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
  • Саян Хомушко – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ;
  • Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ;
  • Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ;
  • Кежик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова
  • Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном
    Фото тувинцев, которые издевались над людьми в Ягодном Facebook Ирина Венедиктова

Следствие установило, что в марте 2022 года, когда село Ягодное на Черниговщине находилось под российской оккупацией, захватчики устроили местным жителям "подвал смерти". Туда согнали более 300 человек, среди которых 77 детей. Самому маленькому пленнику было 1,5 месяца, самому старшему – 93 года.

"Их силой удерживали в нечеловеческих условиях: теснота и духота, полнейшая темнота, голод и жажда, полная антисанитария. Из-за этого в подвале с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских жителей. Также в это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек. Реестр смертей пленные жители вели прямо на стене подвала", – написала Венедиктова.

За это время в подвале умерло 10 человек. Мертвых не разрешали хоронить, пока их количество не достигнет пяти.

"За нарушение этого запрета открывали огонь по гражданским, от которого люди должны были прятаться в выкопанных могилах", – пишет Венедиктова.

  • Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца
    Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца Facebook Ирина Венедиктова
  • Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца
    Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца Facebook Ирина Венедиктова
  • Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца
    Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца Facebook Ирина Венедиктова
  • Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца
    Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца Facebook Ирина Венедиктова
  • Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца
    Тувинцы держали людей в "подвале смерти" больше месяца Facebook Ирина Венедиктова

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда жестко высказался о действиях Макрона и Шольца, которые на фоне войны РФ против Украины проводят разговоры с российским диктатором Путиным. Дуда подчеркнул, что такие разговоры не дают никаких полезных результатов для окончания войны, а только узаконивают лицо, ответственное за преступления армии РФ в Украине.

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война в Украине Черниговская область вторжение России Ирина Венедиктова
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