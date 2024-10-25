Десантники ВСУ уничтожили солдат 'элитной' бригады РФ: подробности операции на Курщине

Украинские военные ликвидировали оккупантов, которые устанавливали мины, чтобы помешать подразделениям ВСУ.

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Украинские десантники ликвидировали элитных морпехов РФ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Разведчики 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады успешно уничтожили штурмовую группу 155-й бригады морской пехоты РФ. Оккупанты занимались минированием дорог в Курской области. Об этом сообщили ДШВ ВСУ.

Операция ВСУ прошла на территории Курской области. Благодаря слаженным действиям украинских защитников противник понес значительные потери.

"155-я, передаю вам привет! Приходите еще - места всем хватит" - сказал разведчик 95-й бригады.

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Задачей российских военных было усложнить продвижение украинских подразделений на Курщине, заминировав пути. Однако бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сорвали планы оккупантов и уничтожили в бою солдат 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

На видео, которое обнародовали украинские защитники, видно семь ликвидированных оккупантов.

Что известно о 95-й ОДШБр 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомир, сообщает Википедия. Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН. Весной 2014 года в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а впоследствии - на различных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, украинские войска продвинулись на юго-восток от Коренево в Курской области и закрепились возле населенных пунктов Дарьино и Николаево-Дарино, сообщил Институт изучения войны (ISW). Геолокационные данные подтверждают продвижение ВСУ вдоль реки Снагость.

На саммите БРИКС Владимир Путин заявил о якобы окружении украинской группировки войск, однако главнокомандующий Александр Сырский опроверг это заявление. По его словам, это дезинформация, поскольку украинские войска продолжают наступление на Курском направлении, нанося врагу значительные потери.

Как сообщал Главред, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область 24 октября. КНДР "передала" России до 12 тысяч военных, среди которых 500 офицеров.

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