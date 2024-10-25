Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ: подробности операции на Курщине

Руслана Заклинская
25 октября 2024, 19:43
1505
Украинские военные ликвидировали оккупантов, которые устанавливали мины, чтобы помешать подразделениям ВСУ.
Десантники ВСУ уничтожили солдат 'элитной' бригады РФ: подробности операции на Курщине
Украинские десантники ликвидировали элитных морпехов РФ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Разведчики 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады успешно уничтожили штурмовую группу 155-й бригады морской пехоты РФ. Оккупанты занимались минированием дорог в Курской области. Об этом сообщили ДШВ ВСУ.

Операция ВСУ прошла на территории Курской области. Благодаря слаженным действиям украинских защитников противник понес значительные потери.

"155-я, передаю вам привет! Приходите еще - места всем хватит" - сказал разведчик 95-й бригады.

видео дня

Задачей российских военных было усложнить продвижение украинских подразделений на Курщине, заминировав пути. Однако бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сорвали планы оккупантов и уничтожили в бою солдат 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

На видео, которое обнародовали украинские защитники, видно семь ликвидированных оккупантов.

Что известно о 95-й ОДШБр

95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомир, сообщает Википедия.

Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Весной 2014 года в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а впоследствии - на различных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, украинские войска продвинулись на юго-восток от Коренево в Курской области и закрепились возле населенных пунктов Дарьино и Николаево-Дарино, сообщил Институт изучения войны (ISW). Геолокационные данные подтверждают продвижение ВСУ вдоль реки Снагость.

На саммите БРИКС Владимир Путин заявил о якобы окружении украинской группировки войск, однако главнокомандующий Александр Сырский опроверг это заявление. По его словам, это дезинформация, поскольку украинские войска продолжают наступление на Курском направлении, нанося врагу значительные потери.

Как сообщал Главред, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область 24 октября. КНДР "передала" России до 12 тысяч военных, среди которых 500 офицеров.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ война России и Украины Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

20:53Украина
Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

20:44Синоптик
Украину атакуют дожди и морозы: в каких областях ждать непогоду

Украину атакуют дожди и морозы: в каких областях ждать непогоду

19:28Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

Последние новости

20:53

"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

20:51

Актриса Саливанчук показала себя с разбитым носом в крови

20:44

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

20:22

"Середнячковый": у предательницы Таисии Повалий начались проблемы с деньгами

20:18

Существует тайная кнопка: мужчина показал как выключить "звук микроволновки"Видео

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
20:00

Паника в РФ: Урал, Сибирь и Дальний Восток готовят к атакам украинских дронов - СМИ

19:46

"Это вранье": что сейчас происходит с Аллой Пугачевой - детали

19:46

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожаяВидео

19:43

Десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ: подробности операции на Курщине

Реклама
19:28

Украину атакуют дожди и морозы: в каких областях ждать непогоду

19:12

В Украине ВПЛ будут получать субсидию на аренду жилья: кто может оформить помощь

19:00

Make Russia small again: почему россиян порвало от футболки Зеленскогомнение

18:57

Враг менее чем в 30 км от Днепропетровской области, ситуация критическая - военные

18:56

Удивительно, но гениально: для чего опытные хозяйки втирают орехи в полВидео

18:33

Картофель по 50 гривен: в Минагрополитики объяснили, что будет с ценами

18:17

Сокрушительный удар ВСУ: оккупанты, похоже, понесли рекордные потери - разведка Эстонии

17:49

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методыВидео

17:27

Оружие Польша не отдаст: Дуда ответил на запрос Украины о помощи

17:23

КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

16:53

Начнутся сложные жизненные испытания: что нельзя делать 26 октября - приметы

Реклама
16:48

Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

16:25

Россияне продвинулись к центру важного города в Донецкой области - разведка Британии

16:20

Тактика "тысячи порезов": Снегирев рассказал об угрожающей ситуации на фронте

15:48

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:48

Как пересчитать свежие дрожжи на сухие: очень простой, но эффективный способВидео

15:17

Кличко: С начала года Киев направил на помощь армии больше, чем за весь прошлый год, – 8,6 млрд грн

15:00

Имеет ли Россия потенциал для продвижения на фронте: названы 5 главных факторов

14:54

Атомный блок отключился на четыре часа: на АЭС произошел опасный инцидент - МАГАТЭ

14:50

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:41

Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

14:41

Тимур Мирошниченко рассказал про сумасшедшие вечеринки у ЯнуковичаВидео

14:21

"Украинская команда" открывает большой сбор "Тепло на фронт: "Включи отопление защитникам!"

14:14

Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить

14:05

На пути к цели не сдадутся: ТОП-5 самых настойчивых знаков зодиака

14:02

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Тиграм - оскорбления, Обезьянам - разрыв

14:02

После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

13:57

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

13:25

Путин "стремится к постоянному прекращению огня": Эрдоган выступил со странным заявлением

13:04

РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский

13:02

ВСУ имеют успехи в двух ключевых пунктах на Донбассе: где восстановили позиции - ISW

Реклама
13:02

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

12:53

Гороскоп на завтра 26 октября: Близнецам - сюрпризы, Весам - впечатляющая возможность

12:46

Потери один к одному: ВСУ придется оставить Селидово — Згурец

12:25

Лукашенко пригрозил России войной: в чем причина

12:02

Оживление на Кинбурнской косе: Снегирев объяснил активизацию РФ на Юге

11:50

Что делать, если отопление дали, а батареи холодные: специалисты дали важный совет

11:49

В Украине потеплеет до +19, но синоптик предупредил об опасности

11:37

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшемуВидео

11:27

Смерть Лиама Пейна связали с рэппером P.Diddy

11:02

Ликвидация МСЭК: в Раде объяснили, как будут выполняться функции до реформирования

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять