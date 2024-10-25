Имеет ли Россия потенциал для продвижения на фронте: названы 5 главных факторов

РФ пытается отвлечь наших партнеров от войны в Украине.

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Продвижение РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Главное из заявления аналитика:

Ситуация на фронте зависит от поддержки стратегических партнеров

Осенняя погода повлияет на ход событий на поле боя

Украинское общество должно быть объединенным

Потенциал продвижения российских войск и дальнейшее развитие событий на фронте будут зависеть от нескольких аспектов. Об этом заявил военный аналитик, соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.

По его словам, первый и основной фактор - это внешнеполитический.

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"К сожалению, Силы обороны Украины на 80% зависимы от поставок со стороны стратегических партнеров. Речь идет о средствах поражения, артиллерийских снарядах, бронетехнике. Если по завершению президентских выборов в Соединенных Штатах будет сохранен определенный уровень военно-технической поддержки, у нас будут положительные моменты в рамках противодействия российским агрессорам. Но если в вопросе поставок вооружений будут негативные изменения, Силы обороны ждет очень серьезный вызов", - подчеркнул он.

Снегирев добавляет, что Россия пытается отвлечь наших партнеров от войны в Украине. Последние события на Корейском полуострове, визит министра обороны РФ Белоусова в Китай, обострение на Ближнем Востоке - все это свидетельствует о том, что Россия использует тактику создания одновременно нескольких зон напряжения именно с целью отвлечения внимания наших стратегических партнеров.

"Кремль пытается отвлечь Соединенные Штаты от российско-украинской войны вопросом помощи партнерам вне НАТО: Израилю, Тайваню и Демократической Корее. Такую тактику россияне будут использовать и в дальнейшем. Активизация хуситов в Красном море также происходит при поддержке российских спецслужб. К тому же россияне будут пытаться влиять на выборы в европейских странах. В целом политический фактор будет играть достаточно серьезную роль в способности Сил обороны противостоять российскому нашествию", - уверен военный аналитик.

По его словам, второй, но не менее важный фактор - внутриполитический.

"Если не будет учтен опыт боев за Авдеевку и Угледар, где имели место непонятный характер ротации личного состава и информационно-медийное сопровождение, проявившееся в виде нелепых заявлений некоторых народных депутатов, то мы снова наступим на те же грабли", - подчеркивает Снегирев.

Он добавляет, что также важны погодные условия.

"Осенняя погода существенно повлияет на ситуацию: возникнут проблемы с передислокацией войск и бронетехники. В таких условиях будет сложно применить колесно-гусеничную технику. Но самое главное, что такая погода повлияет на активность FPV-дронов, благодаря которым у нас есть главное преимущество в так называемом малом воздухе. Эта проблема может ухудшить возможности противодействия врагу", - считает аналитик.

Снегирев продолжил, что последние два фактора - это мобилизация и единство украинского общества.

"Это главный момент. Есть определенная тенденция к искусственному раскалыванию людей из-за определенных вопросов, что играет не в пользу объединения украинского общества", - подытожил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ недавно вернули свои тактические позиции на территории Донецкой области, включая районы вблизи Торецка и Покровска.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Силам обороны Украины вероятно придется оставить Селидово. Сейчас там существует только одна линия снабжения, которая простреливается огневыми средствами противника.

Кроме того, украинские военные и вражеские силы недавно продвинулись на Курщине в районе главного украинского плацдарма. В частности, согласно геолокационным кадрам от 22 октября, ВСУ прошли на юго-восток от Коренево до южного Зеленого Пути.

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