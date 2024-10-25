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ВСУ имеют успехи в двух ключевых пунктах на Донбассе: где восстановили позиции - ISW

Даяна Швец
25 октября 2024, 13:02
2038
ВСУ вернули позиции, где ранее наблюдалось продвижение российских войск.
ВСУ имеют успех в Донецкой области
ВСУ имеют успех в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото ISW

Что происходит на фронте:

  • ВСУ имеют успех в центре Торецка
  • Враг продолжает наступление на Селидово и Угледар
  • На Покровском направлении враг перегруппировывается

Украинские силы обороны недавно вернули свои тактические позиции на территории Донецкой области, включая районы вблизи Торецка и Покровска.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Ситуация в городе Торецк

Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 октября, показали активность ВСУ на улице Дзержинского в центре Торецка, где ранее наблюдалось продвижение российских войск.

Эксперты отмечают, что это может свидетельствовать о восстановлении утраченных позиций украинскими военными в этом секторе. Российские источники заявили о продвижении российских войск в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), однако ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Российские силы продолжали активные наступательные действия 23 и 24 октября вблизи Торецка и Нелиповки, а также вели атаки на юго-восток от Покровска в направлении Селидово, осуществляя давление с северного фланга Покровского направления.

Что происходит в Селидово

По данным российских источников, оккупационные войска пытались продвинуться в южной и центральной частях Селидово и к северу от города. Однако эксперты ISW не нашли визуальных доказательств таких заявлений. По информации от украинских военнослужащих, 24 октября российские силы контролируют значительную часть Селидово, однако представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук эту информацию не подтвердил. Он отметил, что украинские войска пытаются удержать оккупантов на северных и восточных окраинах Селидово и не допустить их закрепления.

Согласно отчету ISW, на северной и восточной частях Селидово продолжаются бои, а украинские силы удерживают под контролем серые зоны вокруг города, блокируя российское продвижение, которое активизировалось с 21 октября.

Что известно о городе Селидово?

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка.

Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Покровское направление фронта

Российские войска продолжают перегруппировку в районе Покровского направления, перебрасывая войска для усиления давления на Селидово, и используют пехотные штурмы без механизированной поддержки. Представитель Нацгвардии также сообщил, что российская сторона применила системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ограничения работы украинских беспилотников, что может помогать их наступлению вместе с артиллерийскими и авиационными ударами.

23 октября ISW отметил, что сосредоточенность российских командиров на Селидово, вероятно, мешает поддержке более активных действий вблизи Покровска, который является заявленной целью России на этом участке фронта.

Украинские силы осуществили успешную контратаку к северо-востоку от Селидово, одновременно отражая российские штурмы на востоке и юго-востоке от Покровска. Геолокационные кадры от 23 и 24 октября свидетельствуют об украинской механизированной контратаке вблизи шахты Новогродовская № 1/3.

Наступление оккупантов на Угледар

24 октября российские силы продолжили свои наступательные операции вблизи Угледара, но их продвижение не было зафиксировано. Российские источники также сообщали о незначительном продвижении на юго-восток от Богоявленки, но это не нашло подтверждения.

Российские источники заявили о продвижении своих войск на юг от Сухого Яра и в направлении Новодмитровки и Новоселидовки, хотя эти заявления не подтверждены ISW. Также российские войска активно действовали вблизи других населенных пунктов, включая Миролюбовку, Новоторецкое, Проминь и другие. На Кураховском направлении они не имели значительного продвижения, несмотря на атаки.

Никаких сообщений об активных боевых действиях на админгранице между Донецкой и Запорожской областями 24 октября со стороны обеих сторон не было.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

По данным ISW, ВСУ также продвинулись в районе основного "плацдарма". Вероятно, мы закрепились в населенных пунктах Дарьино и Николаево-Дарино, которые расположены к юго-востоку от Коренево.

Кроме этого, как убежден эксперт Снегирев, Украина может открыть новый фронт в РФ. Контрнаступление возможно как на территории России, так и на нашей территории.

Более того, вероятно, ВСУ придется оставить Селидово. К сожалению, единственная линия снабжения находится под вражеским огнем.

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