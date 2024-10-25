Потери один к одному: ВСУ придется оставить Селидово — Згурец

Единственная линия снабжения находится под вражеским огнем.

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Бои в Селидово невыгодны ВСУ / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, 4 танковая бригада

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Бои в Селидово невыгодны ВСУ

Украинским военным придется выйти из города

Силам обороны Украины вероятно придется оставить Селидово. Сейчас там существует только одна линия снабжения, которая которая простреливается огневыми средствами противника. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, бои в Селидово невыгодны ВСУ, и преимущество противника в том, что украинским военным придется выйти из города, передает Espreso.

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"Вопрос в том, в какой момент это сделать, поскольку бои в городе невыгодны", - сказал он.

Згурец добавил, что соотношение потерь обычно составляет один к одному, что для Сил обороны неприемлемо.

Он добавил, что нужно принимать в расчет риски фланговых атак на линию снабжения.

"Считаю, что военные должны оценить риски и учесть опыт Угледара, чтобы не принимать решения в последний момент под давлением артиллерии противника", — считает Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Бои в Селидово - последние новости

Российские оккупанты продвинулись вперед на Покровском направлении и смогли войти в город Селидово Донецкой области. Об этом 23 октября сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рьопке.

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов подтвердил, что в россияне заходят в Селидово целыми взводами.

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, рассказал, что российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска.

Российские военные захватили в плен четырех бойцов Нацгвардии ВСУ, допросили их на камеру, а затем убили. Военное преступление оккупанты совершили в районе города Селидово Донецкой области.

Что известно о городе Селидово? Селидово – город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка. Селидово называют воротами в Покровск – крупный военный и логистический узел, который находится вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

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