Лукашенко пригрозил России войной: в чем причина

Лукашенко назвал присоединение Беларуси к РФ "глупой задачей".

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Лукашенко пригрозил РФ войной / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главные тезисы Лукашенко:

Присоединение Беларуси к России невозможно

Страны могут выстроить более тесные отношения, чем в унитарном государстве

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил войной России, если Кремль захочет присоединит страну к своей территории. Об этом он сказал в интервью росСМИ.

"Вы меньше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать - и дальше вступайте в состав России. Так вопрос ставить нельзя. Это невозможно. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал он. видео дня

По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, поскольку страны уже взаимодействуют в рамках Союзного государства.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет", - добавил Лукашенко.

Кроме того, самопровозглашенный президент назвал присоединение Беларуси к РФ "глупой задачей".

"Это не средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и хорошо - мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - сказал Лукашенко.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Александр Лукашенко - последние новости

Напомним, ранее, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вела себя враждебно по отношению к Минску, а потому его власть поддерживает Россию в войне.

Он также пригрозил, что Россия может вытащить с военных складов свое "самое опасное оружие", если войска НАТО появятся в Украине.

Кроме того, Лукашенко "попросился" на так называемые переговоры Украины и России. Он боится, что если процесс будет происходить без Минска, белорусский режим лишится своих территорий.

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