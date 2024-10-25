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Россия выпустила по Украине 63 "Шахеда": сколько из них сбила ПВО

Мария Николишин
25 октября 2024, 10:47
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Российские беспилотники сбивали в 12 областях Украины.
Россия выпустила по Украине 63 'Шахеда': сколько из них сбила ПВО
Атака дронов РФ / коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

Главные тезисы:

  • РФ запустила по Украине 63 ударных БпЛА
  • 36 вражеских БпЛА удалось сбить
  • 16 беспилотников РФ локально потеряно

В ночь на 25 октября страна-агрессор Россия атаковала Украину 63 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что направлениями пусков были: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской, Полтавской и областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Россия выпустила по Украине 63 'Шахеда': сколько из них сбила ПВО
Работа ПВО / фото: Воздушные силы

В Воздушных силах также добавили, что 16 российских беспилотников локально потеряно.

Россия выпустила по Украине 63 'Шахеда': сколько из них сбила ПВО
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 октября российские оккупанты запустили по Киеву ударные дроны. Это была уже пятнадцатая воздушная атака на столицу за этот месяц. В Киеве и области дважды за ночь работала противовоздушная оборона.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в ночь на 25 октября сообщил, что россияне атаковали КАБами село Черкасская Лозовая. В результате удара там загорелась трава на открытой территории.

Мэр Харькова Игорь Терехов на вечер 22 октября сообщил, что российские оккупанты нанесли масштабные удары управляемыми авиабомбами по Харькову. На месте одного из ударов - зафиксирован пожар.

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ПВО новости Украины война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136
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