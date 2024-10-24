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Враг готовит "ударный кулак": эксперт очертил возможное направление атаки

Марина Фурман
24 октября 2024, 23:03
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По мнению военного аналитика, РФ готовит новое наступление на Запорожском направлении.
ВСУ
Враг готовит новое наступление / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению в Запорожской области уже в начале ноября. Такое мнение высказал Виталий Кононученко, журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель в эфире "Громадського радіо".

По его словам, на Запорожском направлении враг накапливает силы также россияне сейчас массово проводят тренировки вблизи Мелитополя, Бердянска и еще в некоторых селах на юге Запорожской области.

"Эта подготовка происходит далеко от линии фронта, которая проходит значительно севернее, в 40 км до Запорожья", - рассказывает аналитик.

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Кроме этого, в регион частично перемещаются другие подразделения РФ. Продолжается переброска с других направлений для формирования значительно более мощного наступательного потенциала.

"Стягивая свои силы, они пытаются претендовать на проведение более мощных штурмовых действий. Опять же, по нашим данным, оккупанты планируют на Запорожском направлении выйти к границам Днепропетровщины и достичь некой пропагандистской цели. Типа "вот смотрите мы возле Днепропетровской области вплотную", - объясняет обозреватель.

Виталий Кононученко добавляет, что украинские военные, которые держат оборону на Запорожском направлении тоже подтверждают определенное скопление россиян на тренировочных полигонах. По словам защитников, враг сейчас "прощупывает" определенные участки фронта для того, чтобы выявить слабые стороны украинской обороны.

Кто такой Виталий Кононученко

Виталий Кононученко - журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель.

Специализируется на анализе спутниковых снимков и потерь военной техники. Магистр НаУКМА по специальности "Журналистика"

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что российские оккупанты могут начать штурмовые действия на Запорожском направлении ориентировочно через неделю. Сейчас враг осуществляет разведывательно-поисковые действия.

Ранее украинский офицер Волошин предупреждал о том, что в случае прорыва россиян на этом направлении, РФ может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказывал, что оккупанты могут поставить себе цель возобновить наступательные действия на Запорожском направлении. Однако, пока о подготовке так называемого ударного кулака для масштабного наступления на Запорожье речь не идет.

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