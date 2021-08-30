"Девушка с собачкой из Уханя" и топ-чиновник сыграли шикарную свадьбу

Девочка с собачкой из Уханя вышла за муж

Анастасия Зинченко и глава миграционной службы Максим Соколюк сыграли пышную свадьбу 29 августа.

Настя - та девушка из китайского Уханя, которая застряла в стране в самом начале пандемии из-за своей маленькой собачки. Ее супругом стал Максим Соколюк – глава Государственной миграционной службы.

Фотографии торжественного мероприятия Анастасия Зинченко показала на своей странице в Instagram.

Официально пара расписалась в феврале 2021 года, но торжественное мероприятие молодожены перенесли на лето. Дату они выбрали заранее, еще осенью. И в связи с этим событием пара сделала себе одинаковые татуировки на руках.

А 29 августа Анастасия Зинченко и Максим Соколюк сыграли свадьбу в ресторане Zafferano под Киевом.

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"Принимаем поздравления. 29.08.2021", - написала Анастасия на своей странице.

Невеста была в белом платье с прозрачными рукавами и небольшим шлейфом, а жених – в светло-сером костюме.

"Девочка с собачкой из Уханя" - о чем ранее сообщал Главред

Напомним, Анастасия Зинченко прославилась в феврале 2020-го после того, как отказалась возвращаться в Украину из охваченного коронавирусом Уханя без своей собаки – щпица по кличке Мишель.

Максим Соколюк говорил, что познакомился с девушкой, когда нужно было решить вопрос с ее возвращением на Родину. Чиновник отметил, что деловое общение со временем перешло в личное.

В декларации Соколюка за 2019 год говорилось, что он женат на Юлии Соколюк и имеет сына и дочь. В сентябре 2020 года чиновник написал, что подал на развод в апреле и с августа уже не состоит в браке.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в субботу, 20 февраля, поделился, что взял в жены Анастасию Зинченко, которая в 2020 году стала известна в Украине как "девушка с собачкой из Уханя".