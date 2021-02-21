"Девушка с собачкой" и глава миграционной службы похвастались парными тату

Фото надписей на руках и самого процесса их нанесения девушка показала в своем Instagram.
Украинка Анастасия Зинченко, которую называют "девочкой с собачкой из Уханя" и ее муж глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк после шикарной свадьбы сделали себе парные татуировки.
Фото надписей на руках и самого процесса их нанесения девушка показала в своем Instagram, описав "идеальный день" своей свадьбы и поделившись радостью со своими фоловерами.
Так, пара нанесла одинаковые тату в виде дат римскими цифрами "ХХ.II.MMXX – XXV.IV.MMXX".
"Ещё осенью мы знали, что 20.02.2021 хотим роспись. Мы хотели этот день провести вдвоём и по нашей любимой программе", – написала Зинченко.
Она рассказала, что вместе со своим возлюбленным они живут сегодняшним днём, совершают сумасшедшие поступки, путешествуют по миру и наслаждаются жизнью.
Зинченко рассказала о дне свадьбы.
"Мы вчера вечером пересматривали фото и видео нашего совместного года. Честно? Ощущение, что прошло минимум 2-3 года. Настолько насыщенно мы прожили это время, было миллион разных событий ярких и особенно – это наши отношения, наши переживания и близость во всем", – поделилась девушка.
- Напомним, Анастасия Зинченко прославилась в феврале 2020-го после того, как отказалась возвращаться в Украину из охваченного коронавирусом Уханя без своей собаки – щпица по кличке Мишель.
- Максим Соколюк говорил, что познакомился с девушкой, когда нужно было решить вопрос с ее возвращением на Родину. Чиновник отметил, что деловое общение со временем перешло в личное.
- В декларации Соколюка за 2019 год говорилось, что он женат на Юлии Соколюк и имеет сына и дочь. В сентябре 2020 года чиновник написал, что подал на развод в апреле и с августа уже не состоит в браке.
- Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в субботу, 20 февраля, поделился, что взял в жены Анастасию Зинченко, которая в 2020 году стала известна в Украине как "девушка с собачкой из Уханя".