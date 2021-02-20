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Глава миграционной службы взял в жены "девушку с собачкой из Уханя"

20 февраля 2021, 19:16

Соколюк и Зинченко стали мужем и женой.

Соколюк женился на Зинченко
Максим Соколюк женился на Анастасии Зинченко / УНИАН

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в субботу, 2 февраля, поделился, что взял в жены Анастасию Зинченко, которая в 2020 году стала известна в Украине как "девушка с собачкой из Уханя".

Чиновник в Facebook поделился новостью, что изменил семейное положение.

На страницах в соцсети Соколюка и Зинченко одновременно появились фотографии, на которых они запечатлены вместе.

На одном из снимков пара показывает в объектив камеры обручальные кольца.

/ facebook.com/maxim.sokoliuk

И Соколов, и его супруга одинаково подписали фото: "20.02.2021... Люблю".

/ facebook.com/anastasia.zinchenko.79

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  • Напомним, Анастасия Зинченко прославилась в феврале 2020-го после того, как отказалась возвращаться в Украину из охваченного коронавирусом Уханя без своей собаки – щпица по кличке Мишель.
  • Максим Соколюк говорил, что познакомился с девушкой, когда нужно было решить вопрос с ее возвращением на Родину. Чиновник отметил, что деловое общение со временем перешло в личное.
  • В декларации Соколюка за 2019 год говорилось, что он женат на Юлии Соколюк и имеет сына и дочь. В сентябре 2020 года чиновник написал, что подал на развод в апреле и с августа уже не состоит в браке.

Справка. Максим Соколюк родился в Киеве 6 сентября 1977 года, пишет Википедия. Стал главой Государственной миграционной службы в начале декабря 2015-го.

Анастасия Зинченко младше Соколюка на 20 лет. Девушка занимается фотографией.

Максим Соколюк Анастасия Зинченко
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