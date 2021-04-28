Дипломат раскрыл подробности о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане

Украинская сторона давно рассматривает Ватикан как возможную площадку для переговоров.
Украинский дипломат Валерий Чалый рассказал, что представители президента Украины Владимира Зеленского еще в октябре прошлого года обсуждали с Ватиканом возможность провести там встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Я знаю, что такие дискуссии велись представителями президента Украины, Андреем Ермаком. В октябре прошлого года была закрытая встреча, где присутствовали не только сотрудники украинского посольства при Святом Престоле, но и переводчики. Это была встреча с секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, который является влиятельным лицом и может посоветовать папе Франциску пойти на такой шаг. С того времени никакой информации не было", - сообщил дипломат, передает Украина 24.
Чалый предположил, что "заявление президента базируется уже на договоренностях".
"Не хотелось бы, чтобы в Ватикане об этом "внезапно узнали", как сегодня прокомментировал пресс-секретарь российского президента Песков. Нужно, чтобы такие вещи были готовы перед заявлениями", - заявил он.
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При этом Чалый отметил, что Украина давно не имеет своего посла при Святом Престоле, поэтому обеспечение дипломатической поддержки такой встречи может стать проблемой.
"Теоретически это возможно, но возникает вопрос – а зачем? Место – это второстепенный вопрос, главный – готова ли Украина?", - добавил дипломат.
Переговоры Зеленского и Путина – о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным. Чуть позже в тот же день пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет деталей встречи.