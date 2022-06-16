"Длительная ядерная война": Арестович рассказал о коварном плане Кремля

Алексей Арестович поделился своей гипотезой о применении Россией ядерного оружия / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия применяет "ядерное оружие" в противовес санкциям Запада.

"Россия использует ядерное оружие. Это длительная ядерная война. Они надеются и всерьез делают на это ставку, что энергетический, продуктовый и эмиграционный кризис по силе влияния на западные демократии составит примерно то же самое, что маленькая победная ядерная война. Они все равно наносят ядерный удар по Западу, только растягивают его" – объяснил Арестович свои слова в эфире Фейгин Live 15 июня.

По его словам, растянутую ядерную войну Россия применяет в противовес санкциям Запада.

"Россия настроена на долгую войну против Украины. Она может продолжаться несколько лет. Заявление Медведева, что через несколько лет Украины может не быть, свидетельствует о том, что у них может быть такое планирование. Они поняли, что совершили ошибку, что быстро Украину не получится оккупировать. Они рассчитывают на слабость Запада. И с их точки зрения Запад эту слабость демонстрирует", — сказал Арестович.

Как сообщал Главред, в Беларуси начали "инспекцию" заброшенного 369-го ракетного полка в районе с. Черетянка на юге страны. Там могло храниться ядерное оружие.

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что когда у хозяина Кремля Владимира Путина в войне против Украины будут заканчиваться солдаты и танки, он применит ядерное оружие.

Другие новости: