В Кремле оценили сценарий с атакой юга Украины из Крыма

Российский оккупант в Крыму / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о планах РФ атаковать Украину из Крыма, для возобновления водоснабжение аннексированного полуострова.

"Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке", - сказал Песков, передает УНИАН.

Он также оценил высказывания российских представителей в телеэфирах, в частности, заявление главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, о том, что вторжение в Украину можно будет объяснить "гуманитарными" соображениями.

"Чеснаков, с которым мне довелось работать вместе не один год в Администрации президента, действительно в свое время был сотрудником АП. Сейчас он таковым не является, является скорее очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем", - добавил Песков.

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Напомним, ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил о том, что угроза полномасштабной агрессии России против Украины не исчезла.

Он подчеркнул, что угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ актуальна с 2014 года.