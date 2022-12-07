"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войне

Украине будет очень трудно бороться с баллистическими ракетами Ирана, однако их точность и качество вызывают сомнения, считает Валерий Романенко.

Когда Иран наносил удары по военным базам США в Ираке, долетела только треть ракет - эксперт / pixabay, Википедия,

Если Иран передаст России баллистические ракеты, Украина столкнется с серьезными проблемами. Однако вряд ли оккупантs получат существенные преимущества, поскольку качество ракет и их точность вызывают сомнения. Захватчикам будет трудно использовать их для нанесения ударов по инфраструктурным объектам. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в случае передачи Ираном России ракет, у Украины будут проблемы. Однако получение ракет не даст серьезного преимущества оккупантам. Их применение иранскими войсками против военных баз США в Ираке показало – только треть ракет долетает до цели и наносит урон.

"Если Иран предоставит России ракеты, у нас будут большие проблемы. Но сложности постигнут и Москву. Последнее применение этих ракет продемонстрировало, что до целей долетает – причем с большим отклонением – лишь треть ракет. Во время операции "Мученик Сулеймани", когда иранцы обстреливали базу США в Ираке, они запустили 15 ракет. Примечательно, 5 ракет не долетели. Еще 5 попали только по периферии базы. И только 5 ракет нанесли минимальный урон - они повредили один самолет, который стоял открыто на взлетно-посадочной полосе", - отметил эксперт.

По его словам, комплексам ПВО Украины будет очень сложно отражать иранские баллистические ракеты. Впрочем, их качество весьма сомнительно.

"Противостоять иранским ракетам действительно будет очень трудно, нашим комплексам ПВО сложно бороться с баллистическими ракетами. Но качество этих ракет является сомнительным, а россиянам будет трудно их использовать для ударов по инфраструктурным объектам", - подчеркнул Валерий Романенко.

Ситуация с поставками Ираном ракет России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Иран пока не поставил ни одной баллистической ракеты России.

Китай тоже пока ничего не отправил Москве. Фиксируются поставки только огромного количества бытовой техники.

Немецкое издание Zeit ранее сообщило, что Россия для усиления своей военной агрессии против Украины заказала у Ирана сотни дронов-камикадзе и ракет. По данным прессы, российские оккупанты испытывают острый дефицит снарядов и дронов.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию", - процитировали журналисты неназванный источник.

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