glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войне

7 декабря 2022, 21:27
Украине будет очень трудно бороться с баллистическими ракетами Ирана, однако их точность и качество вызывают сомнения, считает Валерий Романенко.
Иран, ракеты
Когда Иран наносил удары по военным базам США в Ираке, долетела только треть ракет - эксперт / pixabay, Википедия,

Если Иран передаст России баллистические ракеты, Украина столкнется с серьезными проблемами. Однако вряд ли оккупантs получат существенные преимущества, поскольку качество ракет и их точность вызывают сомнения. Захватчикам будет трудно использовать их для нанесения ударов по инфраструктурным объектам. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в случае передачи Ираном России ракет, у Украины будут проблемы. Однако получение ракет не даст серьезного преимущества оккупантам. Их применение иранскими войсками против военных баз США в Ираке показало – только треть ракет долетает до цели и наносит урон.

"Если Иран предоставит России ракеты, у нас будут большие проблемы. Но сложности постигнут и Москву. Последнее применение этих ракет продемонстрировало, что до целей долетает – причем с большим отклонением – лишь треть ракет. Во время операции "Мученик Сулеймани", когда иранцы обстреливали базу США в Ираке, они запустили 15 ракет. Примечательно, 5 ракет не долетели. Еще 5 попали только по периферии базы. И только 5 ракет нанесли минимальный урон - они повредили один самолет, который стоял открыто на взлетно-посадочной полосе", - отметил эксперт.

По его словам, комплексам ПВО Украины будет очень сложно отражать иранские баллистические ракеты. Впрочем, их качество весьма сомнительно.

"Противостоять иранским ракетам действительно будет очень трудно, нашим комплексам ПВО сложно бороться с баллистическими ракетами. Но качество этих ракет является сомнительным, а россиянам будет трудно их использовать для ударов по инфраструктурным объектам", - подчеркнул Валерий Романенко.

Ситуация с поставками Ираном ракет России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Иран пока не поставил ни одной баллистической ракеты России.

Китай тоже пока ничего не отправил Москве. Фиксируются поставки только огромного количества бытовой техники.

Немецкое издание Zeit ранее сообщило, что Россия для усиления своей военной агрессии против Украины заказала у Ирана сотни дронов-камикадзе и ракет. По данным прессы, российские оккупанты испытывают острый дефицит снарядов и дронов.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию", - процитировали журналисты неназванный источник.

Другие новости:

баллистические ракеты новости Ирана война России и Украины Валерий Романенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной

21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

Реклама
20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

20:35

"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущербВидео

20:26

"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людяхВидео

20:10

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

19:59

Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в КиевеВидео

19:42

Удары по авиабазам РФ могли нанести дроном Ту-141 Стриж, новым БПЛА Украины или RAM II UAV – экспертВидео

19:32

Агент КГБ "Валет" падкий к женщинам: в Сети всплыл компромат на завербованного ЛукашенкоВидео

19:25

53-летняя Гвен Стефани беременна - известен пол ребенкаВидео

19:12

"Превратилась в судью дьявола": Лолита разозлила украинцев рекламой российского пуховика

19:07

Московская имперская фанаберия полезла из всех щелеймнение

18:55

Готовят запасной аэродром: в Кремле планируют эвакуацию Путина в случае поражения в войнеВидео

18:39

Путин попытался стравить Украину с Польшей и разразился цинизмом о "гарантиях безопасности"

18:35

"Моя красавица": Горбунов нежно поздравил Катю Осадчую с Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

Реклама
18:18

Путин проговорился: впервые назвал "СВО" войной и заявил об угрозе ядерного конфликтаВидео

18:17

Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметовВидео

17:47

Оккупанты готовят контрнаступление на востоке: в ВСУ назвали направлениеВидео

17:43

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

17:40

Удары по Энгельс-2 и Дягилево сорвали планы РФ, но для перелома в воздухе нужны F-16 - РоманенкоВидео

17:33

Путин "собрался" долго воевать и отправил в Украину 150 тысяч новых оккупантовВидео

17:15

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

17:14

"Несколько дней": в ВСУ сделали прогноз по подготовке нового обстрела УкраиныВидео

17:09

Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 раненыВидео

16:56

"Мечтаю приехать на обмен и встретить побратимов": защитник Мариуполя "Орест" побывал на шоу "Сніданок з 1+1"Видео

16:50

Звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля

16:34

На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК ВагнераВидео

16:28

Какие 3 блюда должны стоять на столе на Новый год 2023, чтобы весь год иметь деньги: рецептыВидео

16:24

В США требуют запретить въезд Киркорову и отдых на его роскошной вилле

16:24

Звезда "Крепостной" Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой девушкойВидео

16:14

Лолита не спит без снотворных "из-за вирусов и мировой экономики" - совесть не беспокоит

16:14

Зеленский срочно созвал заседание Ставки: главные вопросыВидео

16:12

Украина накажет Россию и освободит свои земли: Данилов разнес адептов "компромисса" с врагомВидео

16:04

Короля Чарльза в очередной раз забросали яйцами

15:57

"Не по-людски": Лавров поныл насчет того, как его заставляли идти в "гендерно нейтральный туалет"Видео

Реклама
15:55

Дождались: в Украине рухнули цены на гречкуВидео

15:23

1+1 назвал сумму, собранную в финале Голосу країни-12 для разминирования освобожденной ХерсонщиныВидео

15:21

Будет терпеть, но не всегда: как нельзя гладить собаку

15:12

ПВО РФ оказалась бессильна: неожиданные детали о дронах, атаковавших авиабазы РФВидео

15:00

Мощность, экономность и шум: как правильно выбрать генератор для домаВидео

14:53

Россия терпит поражения на поле боя: в США объяснили, зачем Путин поехал на Крымский мостВидео

14:50

РФ планирует большое наступление весной: в НАТО раскрыли новый сценарий КремляВидео

14:47

Пел под фанеру и не сдвинулся с места: Баскова пришлось под руки выводить на сценуВидео

14:38

"У России намного больше": Жданов озвучил примерные потери в рядах ВСУВидео

14:34

Отец и сын из Харьковщины дали артиллеристам координаты собственного дома, в котором засели оккупанты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять