"Долбануло так, что окна вылетели": черкащанин рассказал о ударе ракеты по отелю

Обломки сбитой ракеты попали в отель в центре города. Взрывная волна повредила окружающие дома.

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Ракетный удар по Черкассам/ Черкасская ОВА, скрин

Во время ракетного удара российских оккупантов по Черкассам утром в четверг, 21 сентября, боевая часть сбитой ракеты попала в отель. Взрывная волна повыбивала окна в окрестных домах.

Очевидец ракетной атаки рассказал о моменте удара российских захватчиков по городу. Во время удара он находился в своей квартире, которая также пострадала – в ней повылетали окна от взрывной волны.

Валерий рассказал, что проснулся во время воздушной тревоги и услышал звук полета ракеты. Через некоторое время он услышал, как летит вторая ракета.

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"Слышу – снова летит. Выхожу на балкон и вижу с правой стороны... Ругаться не буду. Так долбануло, что у меня вылетели окна. Пламя во все стороны", – рассказал он в комментарии "Суспільне Черкаси".

Пока неизвестно, сколько именно домов пострадали от ракетной атаки. На местах ударов продолжают работать полицейские, спасатели и психологи, а также коммунальщики, которые убирают последствия разрушений.

Очевидец рассказал о ракетном ударе по Черкассам / скрин

Смотрите видео, что очевидец рассказал о ракетном ударе по Черкассам:

Над Черкасщиной в общей сложности сбили 4 ракеты

Как рассказал глава Черкасской ОВА, над областью всего было сбито четыре российские ракеты.

"Обломки ракеты, в частности боевая часть, упали в центре города, повредив здание гостиницы. На эту минуту имеем уже 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы. В остальных случаях люди не пострадали, существенных разрушений тоже нет", - отметил он в Telegram.

В то же время руководитель экстренной медицинской помощи рассказал, что количество раненых возросло уже до 11, сообщает "Общественное Черкассы".

Ракетный удар РФ по Украине 21 сентября

Рано утром в четверг, 21 сентября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Украине. В Киеве, Харькове, Ровно и других городах прогремели взрывы. В Киеве из-за падения обломков были повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Пострадали 7 человек, в частности ребенок.

Также россияне атаковали отель в Черкассах, там начался пожар. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасены 1 человек.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание, пострадали два человека. Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

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