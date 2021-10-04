"Донести всеми возможными способами": Зеленский дал Кабмину коронавирусное поручение

Зеленский потребовал усилить информкампанию по COVID-вакцинации / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский требует усилить информкампанию о важности прививок против COVID-19 и активизировать вакцинацию граждан. К ней могут привлечь сотрудников Укрпочты и представителей бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, количество больных коронавирусом растет – за предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания – они защищают окружение, в частности членов своей семьи", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Минздрав совместно с Минсоцполитики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров – сейчас из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%. Президент предложил рассмотреть возможность привлечения к информкампании Укрпочты и представителей бизнеса.

Также президент поставил правительству задачу обеспечить в течение ближайшего времени увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительное возрастание заболеваемости коронавирусом.

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Уже семь областей рискуют оказаться в оранжевой зоне

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Житомирской, Запорожской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях показатели распространения коронавируса COVID-19 соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

Как отмечается, переход регионов в оранжевую зону не предусматривает дополнительных ограничений, но является сигнальным для перехода в красную зону.

Напомним, Украина с 23 сентября оказалась в "желтой" карантинной зоне, и ограничительные меры в государстве стали более строгими.