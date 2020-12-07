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"Допьем – уйдем": представитель омбудсмена избил охранника, появилась реакция Денисовой

7 декабря 2020, 14:27

В Святогорске в ресторане Павел Лисянский избил пожилого охранника ресторана.

Людмила Денисова, Павел Лисянский
Людмила Денисова и Павел Лисянский / Фейсбук П.Лисянского

Представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский временно отстранен от должности.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - написала Денисова.

Также она сообщила, что в отношении Лисянского проводится служебная проверка, которая должна завершиться до 21 декабря текущего года. Денисова пообещала, что по результатам служебного расследования будут применены соответствующие меры реагирования.

Ранее в Сети появилось видео, как в Святогорске Донецкой области Лисянский избил пожилого охранника ресторана.

Накануне Лисянский проводил тренинг для молодых правозащитников. Конфликт возник из-за того, что Лисянский не хотел покидать ресторан, несмотря на поздний час. Он заявил, что освободит помещение только после того, как допьёт. Охранник пригрозил полицией.

"Ты мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?", - выкрикнул представитель омбудсмена и начал избивать охранника. Лисянский повалил охранника на пол и избил лежачего мужчину.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотруднику-инспектору патрульной полиции города Днепр сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Правоохранитель является одним из участников конфликта со стрельбой, который на днях произошел в одном из развлекательных заведений Днепра. Ссора случилась между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и инспектор патрульной полиции.

омбудсмен Людмила Денисова Павел Лисянский
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