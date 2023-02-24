"Достали из шкафа лекала Первой мировой": Жданов рассказал о тактике РФ на войне в Украине

Россия достигла пика своих возможностей, считает Олег Жданов. Люди - это единственный ресурс, который пока что остается в избытке у РФ.

Олег Жданов назвал главную проблему армии РФ / Фото УНИАН, Telegram

Страна-агрессор Россия перешла к тактике Первой мировой войны. У РФ не хватает техники, поэтому они делают ставку на человеческий ресурс. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, люди - это единственный ресурс, который пока что остается в избытке у Российской Федерации.

"Судя по поведению Путина и генерального штаба РФ, они делают ставку именно на это. Поскольку танков и пушек у России становится все меньше и меньше, возможности российских вооруженных сил сокращаются, в РФ делают ставку на то, что они нас просто затопчут людским ресурсом", - сказал Жданов.

видео дня

По его словам, сейчас Россия использует подходы Первой мировой войны.

"Если раньше мы говорили, что россияне ведут боевые действия по лекалам Второй мировой войны, то сегодня они достали из шкафа и сдули пыль с лекал Первой мировой", - отметил эксперт, добавив, что именно в Первую мировую войну ходили в штыковые атаки, потому что техники тогда не было. То же самое происходит сегодня на отдельных участках фронта.

Но даже в том, что касается человеческого ресурса, российская армия начинает буксовать, поскольку насыщение мобилизованными достигает своего критического значения.

"А больше мобилизационного ресурса российская военная машина просто не в состоянии принять. Мобсистема России не может призвать большее количество людей. Думаю, именно из-за этого Путин не объявляет ни вторую волну мобилизации, ни всеобщую мобилизацию", - предположил Жданов.

Военный эксперт объяснил, что даже если завтра в России наберут 200-300 тысяч человек, они не будут знать, что с ними делать: формы на них нет, но их надо чем-то кормить и где-то размещать.

"Бронежилеты россиянам уже выдают старые, каски – советские, снятые с хранения. Да, они надевают на эту каску красивый пиксельный чехол, и она выглядит как современная кевларовая каска, но чехол снимаешь, а там стальной шлем образца 1955 года. Вот в чем проблема России – она достигла пика своих возможностей", - считает Жданов.

Полковник запаса отметил, что еще летом прошлого года в РФ говорили о том, что военно-промышленный комплекс России и экономику переводят на военные рельсы.

"Но где эти военные рельсы? Где эта экономика? Где этот паровоз, который должен был стать бронепоездом? Ничего этого нет. Экономика РФ сегодня не может ни закрыть потребность в боеприпасах для российской армии, ни потребность в технике, ни потребность в ракетах. Вот такая у них сегодня ситуация", - резюмировал эксперт.

Как известно, 24 февраля 2023 исполнился год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. По словам Шольца, Путин уже проиграл.

Другие новости: