"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

24 января российская пропаганда направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, пытаясь дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

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Николай Олещук заявил, что ВС ВСУ делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что у военных есть все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет.

"Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага! Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов. Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле", - написал Олещук в Telegram.

Командующий ВС добавил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей".

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"Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!", - отметил он.

По словам Олещука, 24 января российская пропаганда направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, пытаясь дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

"Цель пропаганды очевидна - они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится. Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - написал командующий Воздушных сил ВСУ.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76.

СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

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