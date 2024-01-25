"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что у военных есть все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет.
"Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага! Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов. Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле", - написал Олещук в Telegram.
Командующий ВС добавил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей".
"Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!", - отметил он.
По словам Олещука, 24 января российская пропаганда направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, пытаясь дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.
"Цель пропаганды очевидна - они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится. Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - написал командующий Воздушных сил ВСУ.
Падение Ил-76 в Белгородской области РФ
Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76.
СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.
В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.
Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.
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