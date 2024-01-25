УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

Анна Ярославская
25 января 2024, 06:54
24 января российская пропаганда направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, пытаясь дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.
Николай Олещук, Воздушные силы
Николай Олещук заявил, что ВС ВСУ делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что у военных есть все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет.

"Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага! Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов. Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле", - написал Олещук в Telegram.

Командующий ВС добавил, что "многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей".

видео дня

"Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!", - отметил он.

По словам Олещука, 24 января российская пропаганда направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, пытаясь дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

"Цель пропаганды очевидна - они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится. Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - написал командующий Воздушных сил ВСУ.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76.

СМИ со ссылкой на Генштаб сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Ил-76 военный самолет российский самолет Петр Олещук новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

06:54 Украина
Британия хочет заставить Шольца передать Украине дальнобойные ракеты - СМИ

Британия хочет заставить Шольца передать Украине дальнобойные ракеты - СМИ

23:14 Политика
"Факты – это главное": Зеленский прокомментировал падение Ил-76 в России

"Факты – это главное": Зеленский прокомментировал падение Ил-76 в России

23:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:35

Падение Ил-76 под Белгородм: в ISW объяснили, как РФ использует катастрофу в свою пользу

06:54

"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

06:49

Падение самолета - провокация, виноват всегда агрессормнение

05:40

Пойдет ли Россия на применение "ядерки" по НАТО: Жданов дал однозначный ответ

04:45

Как почистить клавиатуру ноутбука: самый простой и безопасный способ

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошлоВсе версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
04:00

Жданов пояснил, в чем состоит коварный план Кремля насчет войны в Европе

03:15

Пропагандисты давятся от желчи: Панин снялся в свадебном платье и с макияжем

02:42

Умные дачники запасаются лотками из-под яиц еще с зимы: что с ними делают

02:05

Об этом молчат производители: повар показала, как хранить огурцы свежими неделямиВидео

Реклама
01:35

Риск большой войны в Европе: Жданов оценил готовность Запада

00:24

Известный голливудский актер рассказал про опухоль, которая лишила его слуха

00:16

"Узнать будущее": как гадать на картах Таро для начинающих

24 января, среда
23:39

Звезда "Слуги народа" рассказала, как ее муж на фронте пропал на 17 дней

23:14

Британия хочет заставить Шольца передать Украине дальнобойные ракеты - СМИ

23:14

"Факты – это главное": Зеленский прокомментировал падение Ил-76 в России

22:58

"Станет демонстрацией силы": НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения

22:52

РФ может подкинуть тела на место падения Ил-76: Ступак озвучил версию ситуации

22:41

Бывшая жена Узелкова впервые рассказала о насилии со стороны бывшего мужа

22:19

Лавров "немедленно" созвал Совбез ООН из-за Ил-76, Франция вовремя "стопнула"

21:44

"Очень скучаю по легкости": певец-воин Козловский рассказал про службу в ВСУ

Реклама
21:33

РФ готовит масштабный штурм Авдеевки: собрала около 40 тыс. резервов - Морозов

21:31

Громкий взрыв и вспышка: в Одессе "Шахед" влетел в многоэтажкуВидео

20:58

У США больше нет денег для помощи Украине - Пентагон

20:52

"Перебить единственную дорогу": РФ готовится сбросить около 500 авиабомб на Авдеевку

20:49

Украина и ЕС работают над планом возвращения миллионов беженцев - Politico

20:30

Мобилизация в Украине: военная говорит о исчерпании добровольцев и "принуждении"

20:20

Это чекистская провокация, следы ведут на Лубянкумнение

19:57

"Это единственная надежда": Дуда и Шольц призвали Запад увеличить помощь Украине

19:23

Версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 рушится, как хрустальный замокмнение

19:13

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

19:10

Хюррем уже не та: Волочкова опозорилась новым "царственным" луком

19:10

Российский Ил-76 мог просто упасть, но какой крик поднялся на империимнение

19:10

Лунный календарь 25 января 2024 года: почему в этот день нельзя стричься

18:55

Почему нельзя спать с включенным отоплением: эксперты предупредили об угрозе:

18:51

"Совсем попутал берега?": Гончаренко пропиарился на пленных, Карась разгневан

18:39

"На границе проблем не было": Арестович признался, как выехал за границу

18:21

"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

18:10

Никогда не покупайте это печенье: врач предупредила об опасностиВидео

18:00

Для чего нужны прорези на терке сбоку: их используют редко, но зря

17:54

"К годовщине войны": ЕС готовит мощные санкции против РФ и большую помощь Украине

Реклама
17:41

Сыр из кефира в морозилке: мужчина показал необычный рецепт настоящего лакомства

17:34

Словакия будет помогать Украине, но не будет отправлять оружие - спикер парламента

17:27

Плагиат, "зрада" и прогнозы букмекеров: Мирошниченко прокомментировал скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение-2024

17:17

"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

17:01

До падения Ил-76 фиксировались поставки ракет в Белгород по воздуху: реакция ВСУ

16:57

Сотворит чудо, о котором вы не догадываетесь: зачем пить яблочный уксус

16:53

В Донецкой области объявили срочную эвакуацию: в ОВА предупредили об опасности

16:29

Гороскоп на завтра 25 января 2024: Весам - новости, Водолею - знакомство

16:27

РФ должна вывести 300 тысяч солдат из Украины для нападения на НАТО - генерал Эстонии

16:25

Неожиданный эффект: зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совокВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Все о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять