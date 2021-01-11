Дубинский и Онищенко прокомментировали санкции против них

Александр Дубинский / УНИАН

Для экс-народного депутата и коммерсанта Александра Онищенко не стало неожиданностью введение против него США пакета санкций. Сам Онищенко в комментарии порталу Страна объяснил такое решение американских властей своей деятельностью по разоблачению коррупции со стороны членов Демократической партии в Украине.

"Введение санкций против меня прогнозируемо. Так же как и моя реакция на них - плевать. Эти санкции ‒ реакция новых властей США на мои системные разоблачения коррупции Джо Байдена и Демпартии США в Украине, а также их агентуры влияния, которую представляет сетка дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов. Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле", ‒ сказал он.

Нардеп от партии Слуга Народа Александр Дубинский, который тоже оказался в санкционном списке вместе с Онищенко, категорически отверг все обвинения американских властей в свой адрес.

"В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко-Байдена. И это все прекрасно знают", ‒ написал Дубинский на своем Telegram-канале.

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