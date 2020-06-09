Два известных украинских журналиста представят ОРДЛО на переговорах по Донбассу

Денис Казанский представит Донецкую область на переговорах по Донбассу / Радио Свобода

Журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер станут официальными представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в политической группе Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу.

В частности, на своей странице в социальной сети Facebook Гармаш подтвердил данную информацию.

По его словам, он начинает свою работу в политической подгруппе уже с сегодняшнего дня, 9 июня.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО. Звучит страшно. На самом деле я уже пять лет говорю на всех эфирах: если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины "консультироваться" и "согласовывать" некоторые законопроекты с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области", то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!" – написал журналист.

Также о своем участии в переговорном процессе рассказал в Facebook и Денис Казанский.

"Важное объявление. С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ (ЛДНР не сторона конфликта)", - отметил журналист.

Оба украинских представителя подчеркнули, что они будут консультироваться исключительно с украинской властью и не намерены проводить переговоров с боевиками "Л/ДНР".

Кроме того, известно, что ОРЛО представят юрист и руководитель организации Луганское землячество Вадим Горан, а также врач Константин Либстер.

Добавим, Россия по-прежнему настаивает на том, что делегация боевиков "Л/ДНР" якобы является полномочными представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и, дескать, именно с ними Украина должна вести прямые переговоры. Киев, в свою очередь, отказывается от диалога с ними, так как они представляют позицию Кремля.

Для выполнения Минских соглашений украинская власть решила привлечь к переговорному процессу переселенцев из ОРДЛО, которые после войны перебрались на подконтрольные Киеву территории.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев может предоставить особый статус ОРДЛО, однако подобные уступки не должны нарушать территориальную целостность и суверенитет государства.