Двоим оккупантам РФ суд дал по 11,5 лет тюрьмы за обстрелы Харьковщины из Градов

Александр Бобыкин и Александр Иванов на скамье подсудимых / Суспільне Полтава

В Полтавской области двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, которые из "Града" открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры Харьковщины, приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Соответствующий приговор сегодня вынес Котелевский районный суд Полтавской области. Трансляция заседания велась на портале Судебная власть Украины.

По данным следствия, своими действиями оккупанты разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета. Сначала обстрелы военнослужащие (наводчик и заряжающий "Градов") осуществляли из населенного пункта Малиновка Белгородской области РФ, а после вторжения открывали огонь уже с территории Украины.

Разрушения на Харьковщине в результате обстрелов РФ / Прокуратура Харьковской области

Во время дебатов в суде 26 мая прокурор просил суд назначить российским военным по 12 лет лишения свободы — высшую меру наказания за инкриминируемое преступление.

Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись.

Разрушения на Харьковщине в результате обстрелов РФ / Прокуратура Харьковской области

Адвокаты обвиняемых Валерия Иванова и Владимир Ковальчук просили суд учесть то, что их подзащитные действовали под принуждением, а также их искреннее раскаяние, и предложили назначить менее 12 лет лишения свободы.

Приговором суда обвиняемые в нарушении законов и обычаев войны российские военные Бобыкин и Иванов приговорены к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

"Бобыкина признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев... Считать срок с 6 апреля 2022 года. Иванова признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев... Считать срок с 6 апреля 2022 года... Приговор может быть обжалован", - заявил судья Евгений Болибок.

Что известно о российских оккупантах

26-летний Александр Бобыкин – рядовой, водитель-заряжающий боевой машины "Град", а 23-летний Александр Иванов – ефрейтор, наводчик боевой машины "Град". Оба военных – из 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной, ордена Кутузова, арктической бригады.

Это тактическое соединение Береговых войск ВМФ Российской Федерации, в/ч 08275, дислоцирующаяся в поселках Печенга и Луостари Мурманской области. Оба не женаты и не имеют детей.

Напомним, ранее Соломенский суд Киева 23 мая огласил приговор российскому оккупанту Вадиму Шишимарину, который убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области.

За совершение данного преступления путинского солдата приговорили к пожизненному заключению.

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