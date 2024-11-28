Двойная угроза для украинцев: чем опасны ракеты РФ с кассетными боеприпасами

От того, на какой высоте взрывается ракета с кассетной БЧ, зависит площадь поражения.

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РФ нанесла массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

РФ все чаще применяет ракеты с кассетными боеприпасами

Ракеты с кассетной БЧ представляют двойную угрозу

В четверг, 28 ноября, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" с кассетными боеприпасами. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина рассказал, чем опасен этот тип ракет с кассетной БЧ.

По его словам, "Калибры" с кассетными боеприпасами представляют двойную угрозу для украинцев.

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Гетьман объясняет, что от того, на какой высоте подрывается ракета, зависит площадь поражения кассетными снарядами.

"Чем выше высота, тем больше площадь поражения, но тем меньше плотность...Бросить горстку с небольшой высоты и бросить горстку с большей высоты, то оно разлетится, но не так будет плотно", - отметил эксперт.

Он добавляет, что в кассетных суббоеприпасах, которые использует Украина, разрывается до 96-97%, а у россиян - 50 на 50.

"Поэтому двойная опасность - опасность от того, что большая площадь закрывается, и опасность в том, что потом они разрываются. Они опасны, собака может пробежать, толкнуть и она подорвется", - рассказал Гетьман.

Что известно о ракете "Калибр" / Инфографика: Главред

Массированная ракетная атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, около 5 утра, 28 ноября, РФ осуществила запуск ракет "Калибр", после чего взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В Украине объявили воздушную тревогу, а затем в ряде областей прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мишенью утреннего удара страны-агрессора России по Украине 28 ноября стала энергетика. Враг применил около 100 ударных дронов и более 90 ракет различных типов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко информировал, что РФ все чаще использует ракеты с кассетными боеприпасами. Он отметил, что украинские военные сбивали стандартные крылатые дозвуковые ракеты авиационного и морского базирования оккупантов с минимальными последствиями. Их можно было сбить всеми типами зенитно-ракетных комплексов, в том числе и советского типа. Но с ракетами, которые имеют кассетную боевую часть (БЧ), ситуация усложняется.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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