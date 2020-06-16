Двойное гражданство в Крыму: в МИД Украины объяснили, потеряют ли крымчане украинские паспорта

Россия оккупировала Крым в 2014 году / УНИАН

Проживающие на территории аннексированного Крыма граждане Украины получили российские паспорта вынужденно. Принудительное автоматическое приобретение гражданства РФ не является основанием для утраты гражданства Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном во вторник, 16 июня.

Согласно позиции МИД, украинцы фактически были лишены возможности отказаться от автоматической паспортизации оккупанта. Ситуацию усугубил тот факт, что отказ от гражданства РФ мог лишить крымчан права на трудоустройство, получение пенсий, а также медицинскую и социальную помощь.

Более того, отсутствие российского паспорта могло стать основанием для преследования проукраинских активистов и общественных деятелей. Без документов РФ украинцы в оккупированном Крыму также могли лишиться своих домов и имущества.

"История оккупации показала, что жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществляла "инвентаризацию" оппонентов для проведения репрессий", - утверждают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напоследок в МИД подчеркнули, что украинским законодательством четко определено непризнание Украиной насильственной паспортизации в оккупированном Крыму. Следовательно, данный прецедент не является основанием для потери крымчанами украинского гражданства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство должно найти сбалансированное решение в вопросе введения двойного гражданства. Однако Киев выступает категорически против двойного гражданства со страной-агрессором Россией.