УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Двойное гражданство в Крыму: в МИД Украины объяснили, потеряют ли крымчане украинские паспорта

16 июня 2020, 12:59

Украина продолжает считать живущих в оккупации крымчан своими гражданами.

Крым, Украина
Россия оккупировала Крым в 2014 году / УНИАН

Проживающие на территории аннексированного Крыма граждане Украины получили российские паспорта вынужденно. Принудительное автоматическое приобретение гражданства РФ не является основанием для утраты гражданства Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном во вторник, 16 июня.

Согласно позиции МИД, украинцы фактически были лишены возможности отказаться от автоматической паспортизации оккупанта. Ситуацию усугубил тот факт, что отказ от гражданства РФ мог лишить крымчан права на трудоустройство, получение пенсий, а также медицинскую и социальную помощь.

Более того, отсутствие российского паспорта могло стать основанием для преследования проукраинских активистов и общественных деятелей. Без документов РФ украинцы в оккупированном Крыму также могли лишиться своих домов и имущества.

"История оккупации показала, что жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществляла "инвентаризацию" оппонентов для проведения репрессий", - утверждают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напоследок в МИД подчеркнули, что украинским законодательством четко определено непризнание Украиной насильственной паспортизации в оккупированном Крыму. Следовательно, данный прецедент не является основанием для потери крымчанами украинского гражданства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство должно найти сбалансированное решение в вопросе введения двойного гражданства. Однако Киев выступает категорически против двойного гражданства со страной-агрессором Россией.

новости Украины новости Крыма гражданство новости России МИД Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Двойное гражданство в Крыму: в МИД Украины объяснили, потеряют ли крымчане украинские паспорта». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:59
Двойное гражданство в Крыму: в МИД Украины объяснили, потеряют ли крымчане украинские паспорта
12:31
Главный вывод из дела Стерненко мнение
12:26
В Украине запретили начислять штрафы и пеню на кредиты в период карантина Видео
12:20
ВНО в Украине: в Минздраве назвали возможную дату и огласили новые правила Видео
12:08
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
11:47
Раскрыт секрет внешности телеведущей Елены-Кристины Лебедь
11:46
В Сети появилось видео последней ссоры питерского историка-расчленителя и его жертвы Видео
11:40
"Конец грозового периода": Киеву спрогнозирован сухой день Видео
11:35
Рада приняла закон о поддержке культуры на время карантина Видео
11:30
Рак груди: ученые назвали необычный фактор риска
11:20
У экс-президента Порошенко умер отец
11:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
11:00
Леся Никитюк довела до слез поклонников прощанием с любимым собачкой
11:00
Как завтракать, чтобы избавиться от жира на животе: топ 5
10:57
Самолеты не летают: аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы Видео
10:30
Коронавирус в Украине 16 июня: снова растет число новых жертв и зараженных - обновлено
10:07
Первую леди госпитализировали в больницу
10:02
СБУ задержала Мангера - его везут в Киев Видео
09:58
Риск смерти выше в 12 раз: названы группы риска среди пациентов с COVID-19
09:53
Скандал в МакДональдсе: почему языковые игры в Украине закончатся резней мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять