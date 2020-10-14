Экс-депутат Госдумы оценил, было ли избрание Зеленского президентом ошибкой

Пономарев считает, что некомпетентный честный человек лучше, чем компетентный вор / Фото УНИАН

Депутат Государственной думы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев высказал свое мнение относительно того, было ли избрание Владимира Зеленского президентом ошибкой.

"Это философский вопрос. Со своими друзьями я постоянно спорю на эту тему. По сути, это вопрос о том, что лучше – компетентный вор или некомпетентный, но честный человек у власти. Я считаю, что некомпетентный человек имеет шанс исправиться и научиться, но компетентный вор – нет. Потому лично я – за некомпетентного честного человека", - заявил Пономарев во время чата на Главреде.

По его мнению, "избрание Владимира Зеленского (при всех минусах этой власти) было шагом вперед".

"Но мы, украинское общество, не должны расслабиться и только говорить: "Вот, Володя не справляется". Мы должны на него давить. Не только Петр Алексеевич с его сторонниками должен ходить и кричать про "зраду", но и сторонники Зеленского должны ходить на Банковую и говорить: "Мы за тебя голосовали, мы тебе помогали, потому – действуй", - добавил Пономарев.

Экс-депутат Госдумы также выразил надежду, что местные выборы для украинской власти будут отрезвляющим фактором и встряхнут ее.

"Мы видим очевидные проблемы в кадровой политике действующего президента. А у Зеленского кадры решают все, но не в ту сторону, что нужно", - резюмировал он.

Напомним: