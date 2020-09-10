Экс-глава ОП Богдан покинул Украину

Андрей Богдан выехал в Румынию / УНИАН

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выехал из Украины. Он пересек украино-румынскую границу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Свое решение выехать за пределы страны Богдан объяснил тем, что якобы после его интервью журналисту Дмитрию Гордону возникла реальная угроза для его жизни.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу", - написал Богдан.

При этом он добавил, что за всеми его "приключениями" теперь можно следить в Теlegram-канале под названием Тесла Богдана.

Напомним: