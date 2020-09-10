Экс-глава ОП Богдан покинул Украину

Андрей Богдан заявил, что якобы возникла реальная угроза для его жизни.
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выехал из Украины. Он пересек украино-румынскую границу.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Свое решение выехать за пределы страны Богдан объяснил тем, что якобы после его интервью журналисту Дмитрию Гордону возникла реальная угроза для его жизни.
"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу", - написал Богдан.
При этом он добавил, что за всеми его "приключениями" теперь можно следить в Теlegram-канале под названием Тесла Богдана.
Напомним:
- Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.
- Богдан также заявил о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
Автор: Анна Багрий