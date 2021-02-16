Экс-глава разведки раскрыл хитрый план России по Донбассу

Широкомасштабная операция на Востоке невыгодна РФ / radiosvoboda.org

Реальная угроза вторжения российских войск на востоке Украины существует. РФ имеет для этого все возможности, но Кремль выбрал более выгодный для себя вариант - превращение Донбасса в зону замороженного конфликта.

Как рассказал Апострофу экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны, бывший председатель Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь, на границе с Украиной находится мощная группировка.

"Она каждый день усиливается, вводятся новые части. Сейчас в Южном и Западном округах вводятся новые части, которые будут иметь на вооружении Искандеры. Это ракеты тактического плана. Они могут нести тактическое ядерное оружие", - рассказал военный эксперт.

Гвоздь считает, что РФ имеет возможности для проведения широкомасштабной операции на Донбассе, но это сейчас не выгодно Кремлю.

"В РФ рассматривают наше государство как серую зону или государство-жертву. Самое главное - это оказывать давление. Им выгодно, чтобы наше государство существовало в таких условиях, чтобы было давление: экономическое, военное, информационное. Это делается, чтобы изменить ситуацию внутри страны, изменить политическое устройство, изменить наш курс", - отметил он.

Замораживание конфликта на Донбассе - это самое страшное, что может быть, считает экс-глава СВР.

"Это фактически отравленный организм, который постоянно получает дозу этого яда... Страна не в состоянии решить его (конфликт, - ред.). Россия показывает всему миру, что Украина не способна это делать, и все уже устали от Украины", - резюмировал Гвоздь.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь заявил, что развертывание в оккупированном Крыму новых военных баз России является серьезной угрозой для Украины.

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