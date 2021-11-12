Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение за контрабанду угля из ОРДЛО

В результате противоправных действий в распоряжение террористов поступили более 200 млн гривен.
Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.
Как сообщают в ГБР, подозрение объявлено по статье ст. 258-3 УК Украины - содействие террористической группе или террористической организации.
По данным СБУ, он в декабре 2014 - феврале 2015 года своими приказами назначил на должности государственных предприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций "Л/ДНР".
Кроме того, с превышением служебных полномочий заставил руководство одной из государственных энергогенерирующих компаний заключить несколько соглашений с ними. В частности, на поставку угля на общую сумму более 3 млрд гривен.
Следствие полагает, что в результате противоправных действий в распоряжение террористов поступили более 200 млн гривен.
Также отмечается, что эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность 2014-2015 годах.Где сейчас Демчишин
В настоящее время Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено по адресам последних известных мест его жительства. Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.
Напомним, народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она уточнила, что новое подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
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