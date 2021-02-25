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Экс-министру Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении нынешнего "слуги народа"

25 февраля 2021, 16:17
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От Олега Семинского и его родственников требовали вернуть несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

Рудьковский
Николай Рудьковский / Униан

Офис генерального прокурора сообщил о раскрытии дела о похищении в 2012 году экс-руководителя Нафтогазвидобування Олега Семинского, который ныне является народным депутатом от Слуги народа.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении шести лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЗАО Нафтогазвидобування, а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, а также в вымогательстве денег от его родных (ст.127, ст.146, ст.189 УК Украины)", - говорится в сообщении на сайте ОГП.

По данным следствия, "в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников вернуть несуществующий долг в сумме 200 млн долл. США".

В частности, расследованием установлено, что организатором преступления является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины.

"К совершению преступлений он привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. Мотивами уголовных преступлений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами", - говорится в сообщении.

Также с целью разоблачения преступления и привлечения к ответственности причастных к его совершению лиц на территории Украины проведено более 40 обысков.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, организатором похищения Семинского является экс-народный депутат Николай Рудьковский.

Дело против Николая Рудьковского в РФ:

  • Напомним, Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего народного депутата Украины и экс-министра транспорта Николая Рудьковского за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.
  • Ранее СМИ сообщили, что московская полиция задержала экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, который находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве.
  • Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.
Николай Рудьковский новости Украины Офис генпрокурора Олег Семинский
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