Экс-министру Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении нынешнего "слуги народа"

Николай Рудьковский / Униан

Офис генерального прокурора сообщил о раскрытии дела о похищении в 2012 году экс-руководителя Нафтогазвидобування Олега Семинского, который ныне является народным депутатом от Слуги народа.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении шести лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЗАО Нафтогазвидобування, а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, а также в вымогательстве денег от его родных (ст.127, ст.146, ст.189 УК Украины)", - говорится в сообщении на сайте ОГП.

По данным следствия, "в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников вернуть несуществующий долг в сумме 200 млн долл. США".

В частности, расследованием установлено, что организатором преступления является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины.

"К совершению преступлений он привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. Мотивами уголовных преступлений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами", - говорится в сообщении.

Также с целью разоблачения преступления и привлечения к ответственности причастных к его совершению лиц на территории Украины проведено более 40 обысков.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, организатором похищения Семинского является экс-народный депутат Николай Рудьковский.

Дело против Николая Рудьковского в РФ: